Спрос на туры в самый популярный курортный город России упал на 60% SHOT: спрос на туры в Сочи сократился на 60%

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Спрос на отдых в Сочи среди российских туристов сократился более чем наполовину — на 60%, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, путешественники уже нашли альтернативу курортному городу: вместо Сочи туристы все чаще выбирают пляжи Дубая. По мнению экспертов рынка, это явление связано с закрытием пляжей Анапы на фоне разлива нефти.

Представители Российского союза туриндустрии подчеркивают, что спрос на отдых в Дубае на майские праздники вырос на 60% по сравнению с показателем прошлого года. При этом отдых в ОАЭ обойдется значительно дороже. Так, средняя стоимость поездки в Сочи в отпуск составляет около 130 тысяч рублей, в то время как в ОАЭ на 50 тысяч рублей больше. При этом, отмечают эксперты, по сравнению с прошлым годом стоимость отдыха в Дубае снизилась на 6%.

Ранее NEWS.ru составил список самых экзотических мест для отдыха в России. В него вошли Патомский кратер в Иркутской области и озеро Шира в Хакасии. Кроме того, эксперты по туризму советуют посетить Кунгурскую ледяную пещеру в Пермском крае. Экскурсии по этому месту проводят профессиональные гиды.