Составлен список самых экзотических мест для отдыха в июне в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

С наступлением тепла некоторые туристы задумываются об отдыхе в новых, нераскрученных уголках нашей страны. Помимо известных маршрутов, можно найти немало любопытных и неочевидных направлений для путешествия. Куда стоит отправиться за яркими впечатлениями и эмоциями в июне, чтобы не столкнуться с толпами отдыхающих? Список лучших локаций от авторитетных экспертов отрасли — в материале NEWS.ru.

Сколько россиян собираются отдыхать в России в 2025 году

56% россиян планируют отпуск летом 2025 года. Из них больше половины хотят отправиться в путешествие по стране, свидетельствуют итоги опроса, опубликованного сервисом «Банки.ру». Согласно результатам исследования, 62% из тех, кто планирует летний отдых, собираются провести отпуск в поездках и путешествиях по России. Больше всего таких граждан в Южном (80%) и Северо-Западном округах (73%). 21% респондентов уточнили, что намерены отдыхать на природе.

Количество внутренних туристов за 2024-й увеличилось на 3% по сравнению с предыдущим годом, до 42,2 млн человек. В первом квартале 2025-го рост продолжился и составил 4%.

Результаты опроса показали, что туристы не склонны готовиться к внутрироссийским поездкам заранее. Лишь каждый седьмой россиянин бронирует отели и билеты более чем за 30 дней до путешествия. При этом граждане планируют летний отдых заблаговременно чаще, чем отпуск в другое время года.

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Много ли в России неизвестных мест для отдыха

В регионах нашей страны можно обнаружить множество неочевидных мест для отдыха, например, в Сибири, Поволжье и на Камчатке, рассказала NEWS.ru основатель и руководитель компании по индивидуальному туризму MAYEL Travel Майя Котляр.

«Эти локации примечательны своей уникальностью, природной красотой и отсутствием массового туризма. Они удивят даже искушенных путешественников», — сказала эксперт.

Туристический агент Ирина Ильина сообщила NEWS.ru, что спрос на туризм в неизвестных местах постепенно растет. «Такие запросы поступают все чаще. Многие россияне не хотят массовости, меньше любят ходить по исхоженным тропам. Людям становится все более интересной различная экзотика», — подчеркнула она.

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru Виды Камчатки

По словам Ильиной, можно найти необычные места для отдыха во многих регионах.

«Чаще всего такие локации плохо раскручены, однако это не означает, что их нет», — добавила она.

Патомский кратер в Иркутской области

Это загадочное геологическое образование в тайге Восточной Сибири, обнаруженное в 1949 году, напоминает лунный кратер.

«Что делать в этой локации? Прежде всего практикуются пешие походы к кратеру, однако для этого требуется подготовка, так как это труднодоступное место. Туристы любят там фотографироваться и изучать местные легенды», — рассказала Котляр.

Озеро Шира в Республике Хакасия

Речь идет о небольшом соленом озере с лечебными грязями и минеральной водой, окруженном степями и холмами. Фактически это бюджетная альтернатива морским курортам, где можно совместить оздоровление и отдых на природе.

Туристов ждут купание, грязевые процедуры, прогулки по окрестностям, а также рыбалка.

Кунгурская ледяная пещера в Пермском крае

Это одна из крупнейших карстовых пещер России с ледяными сталактитами и подземными озерами.

«Профессиональные гиды проводят экскурсии по пещере. Существуют разные маршруты, включая экстремальные. Настоятельно советую также посетить местный музей», — сказала Котляр.

Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press Кунгурская ледяная пещера в Пермском крае

Романцевские горы в Тульской области

Как рассказала турэксперт, бывшие угольные карьеры в Узловском районе региона превратились в марсианский пейзаж с разноцветными холмами и лазурными озерами. По ее словам, это место малоизвестно, но невероятно фотогенично, особенно на закате, когда горы окрашиваются в красные тона.

Поля лотосов в дельте Волги в Астраханской области

Речь идет об одном из крупнейших в мире полей цветущих лотосов, создающем сюрреалистические пейзажи. Лотосы цветут с конца июня, это время идеально для посещения. Поле лотосов находится далеко от популярных маршрутов.

«Что туристу там делать? Кататься на лодке по каналам среди лотосов, наблюдать за птицами — пеликанами и цаплями, рыбачить», — отметила Котляр.

Мертвый лес у вулкана Толбачик на Камчатке

Это поистине мистическое место, где лес был уничтожен пеплом после извержения вулкана 1975 года. Однако стволы деревьев остались невредимыми, создавая необычный пейзаж. «Это не только природная достопримечательность, но и место, вызывающее сильные эмоции», — сказала Котляр.

Халактырский пляж с черным песком на берегу Тихого океана

Туристические эксперты, опрошенные NEWS.ru, рекомендуют посетить тихоокеанский пляж с вулканическим черным песком. На нем можно встретить серферов и найти уникальные стеклянные поплавки, выброшенные морем. Это место для тех, кто хочет почувствовать мощь океана и необычную атмосферу.

Российские Мальдивы — Оленевка в Крыму

Крымское село Оленевка часто называют российскими Мальдивами, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, это самая западная точка полуострова, мыс Тарханкут. Здесь можно увидеть ослепительно белый песок и кристально чистую морскую воду.

«Все это очень сильно напоминает знаменитые Мальдивы, только не надо даже покидать пределы страны», — отметила Ансталь.

Курильское озеро в Южно-Камчатском заказнике

Это одно из лучших мест для наблюдения за медведями в их естественной среде обитания, рассказала Котляр.

«Озеро окружено вулканами, в июне природа здесь особенно живописна. Это место для тех, кто ищет дикую природу и приключения», — заявила собеседница NEWS.ru.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Курильское озеро в Южно-Камчатском заказнике

Шиханы в Республике Башкортостан

Речь идет об уникальных одиночных холмах, которые являются древними коралловыми рифами возрастом около 300 млн лет. Это геологическая редкость, окруженная живописными лесами и реками, подчеркнула Котляр.

Какие есть главные проблемы у малоизвестных туристических мест

В малоизвестных туристических местах негде жить — это ключевая проблема для отдыха, рассказал NEWS.ru вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. По его мнению, подобные направления не станут массовыми именно по этой причине.

«В регионах катастрофически не хватает мест для размещения туристов. Возьмем Тамбовскую область — в ней есть прекрасные реки, озера и леса. Но остановиться туристу просто негде. На весь регион насчитывается несколько кемпингов и глэмпингов. В самом областном центре нет ни одного пятизвездочного отеля», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Ильина подтвердила, что в большинстве регионов фиксируется критический дефицит необходимой инфраструктуры.

«За последние годы россияне успели привыкнуть хотя бы к минимальному комфорту. Однако во многих региональных центрах до сих пор не решена проблема общественных туалетов. Можно бегать по городу и искать, где справить нужду. Тот еще квест», — сказала она.

Ильина также обратила внимание на проблемы с транспортной доступностью.

«У нас по-прежнему всё очень сложно с авиасообщением внутри страны. Зачастую крайне непросто и дорого добраться из одного региона в другой. Порой такая ситуация приводит к тому, что россиянам выгоднее проводить отдых за рубежом», — добавила она.

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