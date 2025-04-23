Не Анапа и не Крым: где отдохнуть летом за 100 тысяч рублей

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Лето — идеальное время, чтобы открыть для себя новые места, где нет толп туристов и завышенных цен. Ваш бюджет в 100 тысяч рублей может превратиться в незабываемое путешествие, если выбрать небанальные направления.

В Грузии стоит обратить внимание на Кутаиси — очаровательный город с аутентичной атмосферой, древними храмами и живописными каньонами. Перелет из Москвы обойдется примерно в 25 тысяч рублей туда-обратно, а месяц аренды уютного жилья — в 30–40 тысяч. Оставшиеся средства можно потратить на дегустацию местного вина, хинкали и экскурсии к природным достопримечательностям.

Если хотите увидеть красоты Алтая без туристической суеты, отправляйтесь в Чемал. Перелет до Горно-Алтайска стоит около 30 тысяч рублей, а две недели в гостевом доме — 50 тысяч. На эти же деньги можно арендовать автомобиль, чтобы исследовать горные дороги и скрытые от большинства туристов места.

В Армении обратите внимание на Дилижан — зеленый городок с прохладным климатом и древними монастырями. Авиабилеты из Москвы начинаются от 20 тысяч рублей, а месяц проживания в гостевом доме обойдется в 40 тысяч. Остаток бюджета прекрасно подойдет для знакомства с местной кухней и поездок по интересным местам.

Для любителей природы отлично подойдет Карелия. Поезд из Москвы стоит около 10 тысяч рублей, а две недели в домике у озера — 50 тысяч. На оставшиеся деньги можно организовать сплавы на байдарках, рыбалку с гидом или походы по заповедным местам.

Ранее замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков сообщил, что туриндустрия России разрабатывает альтернативные варианты для летнего сезона с учетом позиции Роспотребнадзора по пляжному отдыху в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края.