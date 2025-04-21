Составлен список популярных направлений для отдыха на майские праздники

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эксперты по туризму назвали варианты для поездки на праздники в мае. Каков список самых популярных направлений для отдыха на майские праздники?

Список популярных направлений для отдыха на майские праздники

Тревел-блогер и турагент Наталия Ансталь посоветовала выбирать для отдыха на майские праздники Дагестан или Сочи. По ее словам, эти регионы привлекательны для туристов за счет природных красот и обширных экскурсионных программ.

«На майские праздники одни из актуальных направлений — это Сочи и Дагестан. Дагестан уже второй год набирает большую популярность, предлагает множество экскурсионных поездок. В основном в Дагестан берут экскурсионные туры, чтобы побольше посмотреть сам курорт, плюс погода там классная в это время», — заявила Ансталь в разговоре с NEWS.ru.

Также в список популярных направлений у россиян для отдыха на майские праздники вошли Минеральные Воды. Населенный пункт отличается уникальной природой и предлагает множество оздоровительных программ, отметила турагент.

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«Там есть отели, которые предлагают размещение, и санатории, предлагающие буквально несколько дней проживания с трехразовым питанием на базе оздоровления. Особой популярностью пользуется и Казань. Можно отправиться туда на поезде, что значительно снизит стоимость поездок. Калининград, Карелия, Санкт-Петербург также являются топовыми направлениями на майские праздники», — добавила Ансталь.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Стоит ли ехать в Турцию на майские праздники

Турция второй год подряд остается лидером среди наиболее востребованных направлений для отдыха на майские праздники, заявил «Финансам Mail» директор по маркетингу интернет-магазина туров Олег Козырев. Средняя стоимость поездки в эту страну, по его словам, ниже, чем во второй половине месяца, и составляет около 202 тысяч рублей.

Как утверждает Козырев, 11–31 мая провести отпуск в турецких отелях собираются 68% покупателей и на этот период средний чек поездки достигает 225 тысяч рублей.

В прошлом году на долю Турции приходился 61% броней на майские праздники при средней стоимости в 161 тысячу рублей, во второй половине месяца — 62%, 198 тысяч рублей, добавил эксперт.

Какие еще зарубежные направления можно рассмотреть

На втором месте после Турции среди зарубежных направлений твердо стоит Египет. В мае 2024 года доля продаж туров по этому направлению составила 17–18%, а средний чек в первых числах мая — 246 тысяч рублей, с 11 по 31 мая — 228 тысяч рублей, отметил Козырев.

Тройку лидеров замыкают Объединенные Арабские Эмираты, на которые приходится 9% броней со средним чеком 258 тысяч рублей. Во второй половине мая популярность направления снижается до 5% и место ОАЭ занимает уже внутренний туризм, рассказал туристический эксперт.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Таиланд находится на нижней строчке рейтинга популярных направлений в мае — на его долю приходится 3–5%, средний чек — 208 тысяч рублей. При этом в апреле 2025 года страны Юго-Восточной Азии посещали 12% туристов, а средняя цена была несколько выше — 219 тысяч рублей.

«Стоимость туров отличается от месяца к месяцу в первую очередь потому, что у разных направлений меняется сезонность. Например, в мае и летом в Таиланд едут меньше из-за жары и дождей. В то время как в Турции в первой половине мая еще довольно холодное море, а ближе к лету вода нагревается и становится комфортно купаться, поэтому цены начинают расти», — заключил Козырев.

На каком отечественном курорте россияне стали чаще отдыхать

Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин рассказал, что число бронирований отдыхающими мест в Анапе на майские праздники превышает прошлогодние показатели на 1%. По его словам, курорт заполнен практически полностью, что указывает на высокий спрос на отдых в данном регионе.

В числе популярных туробъектов в Анапе вице-президент АТОР назвал дельфинарий на Большом Утрише, археологический музей, шоколадную мастерскую «Диана Руди», страусиную ферму «Эко-парк „Аристей“» и местные винодельни. Ромашкин добавил, что высокий туристический поток ожидается на всем черноморском побережье.

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