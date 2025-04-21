Россияне продолжают жаловаться на проблемы в работе YouTube. Что известно о сбоях сегодня, 21 апреля 2025 года, как сервис ответит за разглашение данных российских бойцов?
Что известно о сбоях в работе YouTube 21 апреля
Проблемы с работой YouTube в России приобрели массовый характер с начала августа 2024 года. Подавляющее большинство пользователей практически не могут просматривать ролики из-за низкой скорости загрузки. Замедление наблюдается на компьютерах, смартфонах и телевизорах, в домашних и мобильных сетях.
С начала суток 21 апреля на YouTube пожаловались 180 раз, следует из данных мониторингового сервиса «Сбой.рф». В предыдущий день этот показатель составил 278. Наибольшее число жалоб приходит из Москвы — 27%. На Санкт-Петербург приходится 9%, Московскую область — 6%, Нижегородскую, Новосибирскую области, Краснодарский край — по 5%.
Обращения в связи с нестабильной работой YouTube фиксируются и на сайте Downdetector.su: за последний час поступило 67 жалоб, за сутки — 1323. 87% сообщений касаются сбоя сайта, 7% — мобильного приложения, 5% — общего сбоя.
Почему YouTube не работает 21 апреля, причины сбоев
Точно неизвестно, почему YouTube не работает 21 апреля и в чем причины сбоев. Российская сторона объясняет ситуацию техническими неполадками на фоне отсутствия поддержки и обновления серверов Google после ухода компании из РФ.
«Компания [свои] серверы перестала поддерживать с момента, как ушла из РФ, и никто в них не вкладывается. Серверы деградируют, где-то выключились <…>. Видимо, более мощные серверы были установлены рядом с узлами мобильных операторов связи — там трафик все еще сохраняется», — объяснял глава РКН Андрей Липов.
На технические неполадки также указывал зампредседателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
«В первую очередь проблемы с YouTube связаны с тем, что отсутствует коммуникация: где-то, возможно, устарело „железо“, что-то тормозит. Где-то, возможно, сама компания Google не обновляет софт, сама капризничает», — говорил он.
В Google в свою очередь утверждают, что компании известно о проблемах российских пользователей. Там заверили, что не предпринимали действий по снижению трафика YouTube в России.
Как Google ответит за разглашение данных бойцов ВС РФ
Таганский суд Москвы признал Google виновным в разглашении личных данных российских военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине. Соответствующая информация была приведена в одном из видеороликов на YouTube.
«Согласно условиям использования YouTube <...>, поставщиком услуг сервиса является компания Google LLC, деятельность которой осуществляется в соответствии с законодательством штата Делавэр», — говорится в документе.
По решению суда, Google признали виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ за нарушение порядка доступа к информации, подлежащей ограничению. Компании назначен штраф в размере 3,8 млн рублей.
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