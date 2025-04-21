Google заплатит за публикацию ролика с данными военных ВС России Суд назначил Google штраф за разглашение данных российских погибших военных

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Таганский суд Москвы признал Google виновным в разглашении личных данных российских военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, сообщает ТАСС. Эта информация была опубликована в одном из роликов на YouTube.

Согласно условиям использования YouTube <...>, поставщиком услуг сервиса является компания Google LLC, деятельность которой осуществляется в соответствии с законодательством штата Делавэр, — сказано в документе.

Согласно решению суда, Google признан виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ за нарушение порядка доступа к информации, подлежащей ограничению. Компании назначен штраф в размере 3,8 млн рублей.

Ранее стало известно, что Федеральная служба судебных приставов России взыскала 13,4 млрд рублей штрафа с американской компании Google с 2021 года. Однако там уточнили, что это только 40% от общей суммы штрафов за нарушение российского законодательства со стороны корпорации. Всего Google должна заплатить штраф в размере 32,8 млрд рублей.

В марте в Google попросили российский суд отменить штраф в размере 8 млрд рублей. В качестве довода представители корпорации привели празднование Рождества. Российская сторона ответила, что штрафной протокол был составлен 27 декабря, поэтому аргументы представителей Google нельзя считать убедительными.