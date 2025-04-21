Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Белгородской области. Какие последние новости о ситуации в регионе известны сегодня утром, 21 апреля 2025 года, что сейчас происходит в Демидовке и Поповке, где украинские войска прячутся по лесам?
Ситуация в Белгородской области утром 21 апреля
За прошедшие сутки ВСУ многократно нарушили пасхальное перемирие, нанося удары при помощи БПЛА и артиллерии, а также 12 раз пытались прорваться на территорию Белгородской области: по пять штурмовых групп выдвигались в направлении Поповки и Демидовки, две — в сторону Гоптаровки, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».
«Утром [20 апреля] три штурмовые группы ВСУ вышли из Миропольского, пересекли государственную границу и укрылись в лесополосе. Еще две пытались просочиться на данном участке фронта в течение суток. Пять раз противник пытался прорваться на территорию Краснояружского района через лесные массивы. „Северяне“ (бойцы группировки войск „Север“ ВС РФ. — NEWS.ru) сбросами с коптеров обозначили вражеским штурмовикам полный контроль над данным участком госграницы — оккупанты прекратили движение и укрылись в чащобе», — пишут авторы.
Две группы ВСУ, по данным канала, были обнаружены во время движения в сторону Гоптаровки — операторы БПЛА ВС РФ «дали понять, что прорыв на нашу территорию невозможен, после чего штурмовики противника сбежали в леса Сумской области».
«Личный состав врага осведомлен, что находится под прицелом наших средств поражения. Ведутся переговоры о сдаче оккупантов в плен. Два вээсушника связались с российскими военнослужащими через наш чат-бот сразу же после прикомандирования к 225-му штурмовому полку [ВСУ]», — добавил источник.
За прошедшую неделю, 14–20 апреля, украинская сторона предприняла 18 попыток переброски подкрепления в районе Поповки общей численностью более 80 человек, большая часть живой силы ВСУ уничтожена, выжившие бежали в Сумскую область, отметили авторы.
«ВСУ неоднократно пытались атаковать гражданскую инфраструктуру Белгородской области FPV-дронами. В селе Нечаевка от атаки FPV-дрона пострадали два ребенка и женщина. Все находятся в больнице, им оказывается необходимая помощь», — заключил канал.
Минобороны РФ эту информацию не комментировало.
Какая обстановка была в регионе ночью 21 апреля
Украинский политик Олег Царев утверждает, что ВСУ предпринимали попытки пересечь границу на стыке Курской и Белгородской областей в направлении Поповки.
«ВС РФ дали отпор, в стрелковом бою большая часть штурмовиков была убита, отступающих добили ударами артиллерии и сбросами с дронов. Сразу после этого, как сообщают с фронта, наша артиллерия нанесла серию точечных ударов по скоплениям сил ВСУ в сумском приграничье», — написал Царев в своем Telegram-канале.
Telegram-канал WarGonzo сообщил, что за прошедшие сутки уничтожены несколько групп ВСУ, которые пытались проникнуть в Белгородскую область.
«Серьезных изменений в ЛБС не фиксируется. Продолжаются бои в Поповке и в районе Демидовки», — заявили авторы.
Минобороны РФ эту информацию не комментировало.
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