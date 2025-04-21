Ситуация в Белгородской области ночью 21 апреля: прорыв штурмовиков ВСУ

Фото: Социальные сети

ВС Украины

Российские военные корреспонденты и эксперты продолжают следить за развитием событий в Белгородской области, куда пытаются прорваться силы украинской армии. Какие новости о ситуации в регионе известны ночью 21 апреля 2025 года?

Какова ситуация в Белгородской области ночью 21 апреля

Утром в воскресенье, 20 апреля, штурмовые группы ВСУ пытались пересечь границу с Россией в Белгородской области, сообщил Telegram-канал «Северный ветер». По его данным, о нарушении пасхального перемирия стало известно благодаря российскому разведывательному дрону. В Минобороны РФ пока не прокомментировали эту информацию.

Отмечается, что прорыв заметили в направлении Поповки Краснояружского района. Авторы публикации также предложили создать санитарную зону в приграничных районах.

Украинские войска атаковали с помощью беспилотника населенный пункт Нечаевка, расположенный в Белгородской области, ранив двоих детей и женщину, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Пострадавшие были доставлены в больницу, где им уже оказывается вся необходимая помощь.

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«В Белгородском районе в селе Нечаевка от атаки FPV-дрона пострадали два ребенка и женщина. Все находятся в больнице, им оказывается необходимая помощь», — рассказал глава Белгородской области.

Мина «Колокольчик» взорвалась в руках у 12-летнего мальчика в доме у жителей села Таврово под Белгородом, сообщил Гладков. По его словам, якобы обезвреженный взрывоопасный предмет хранился у них и попал в руки к пришедшему в гости ребенку, он находится в тяжелом состоянии.

«Несколько месяцев назад семье из Таврово подарили мину „Колокольчик“. Уверили, что она обезврежена. Сегодня 12-летний мальчик взял эту мину в руки. <…> Она выпала и сдетонировала», — написал глава региона.

Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, множественные осколочные ранения плеча, живота и ноги. Следователям предстоит выяснить, как именно мина попала в дом и почему родители разрешили ребенку взять ее в руки, добавил Гладков.

Какая обстановка была в Белгородской области накануне

В первой половине дня предыдущих суток ВСУ продолжили попытки прорваться в Белгородскую область, российская сторона не допустила прорыва государственной границы, украинские силы ликвидированы в Сумской области, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«После объявления перемирия оставшимся на территории Белгородской области оккупантам предложено сдаться в плен. Утром [19 апреля] вражеские штурмовые группы дважды пытались просочиться в направлении Поповки. Первая штурмовая группа подорвалась на минных заграждениях, вторая уничтожена сбросами с коптеров», — пишут авторы.

Канал утверждает, что организованное сопротивление ВСУ в районе Поповки сломлено, украинские войска пытались сдержать продвижение ВС РФ в поселке огнем артиллерии и ударами БПЛА. Артиллеристы и операторы дронов в составе Северной группировки войск продолжили уничтожение орудий ВСУ и пунктов управления беспилотниками в Сумской области, добавил источник.

«В направлении Демидовки вскрыты две малые группы вээсушников, переброшенные для разминирования. Огнем артиллерии мобильная техника противника и живая сила уничтожены на украинской территории. <...> На данном направлении за прошедшие сутки „северянами“ (бойцы группировки войск „Север“ ВС РФ. — NEWS.ru) уничтожены девять единиц вражеской техники», — подчеркнул канал.

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