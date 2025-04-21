Конец перемирия, прожарка ВСУ: ситуация в Курской области утром 21 апреля

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

ВС РФ в зоне СВО

Российские военные продолжают освобождать Курскую область, зачищая территорию региона от ВСУ. Как складывается ситуация в курском приграничье утром 21 апреля, что известно об окончании перемирия и прожарке ВСУ?

Ситуация в Курской области утром 21 апреля

Telegram-канал WarGonzo пишет, что в Курской области идут бои без серьезных изменений на линии боевого соприкосновения. ВС РФ продолжают освобождать территорию Курской области, где под контролем ВСУ остается единственный населенный пункт — Горналь. Российские войска продолжают развивать наступление в Сумской области.

Трофейный польский бронеавтомобиль Oncilla заметили на российской автотрассе, сообщает Telegram-канал «Военное дело». По данным источника, транспортное средство досталось армии России на территории Курской области.

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По данным канала, Oncilla является вариантом украинского бронеавтомобиля «Дозор-Б» с колесной формулой 4×4 для спецподразделений вооруженных сил и полиции. Производится в Харькове. Он модифицирован для обеспечения соответствия стандартам НАТО по баллистической и противоминной защите (3-й класс STANAG — защита от 7,62-мм бронебойных пуль). Экипаж польского бронеавтомобиля составляет три человека, а десант — до восьми пехотинцев. Масса — 6,3 тонны. Может оснащаться различными боевыми модулями.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

ВС РФ нанесли поражение формированиям ВСУ в районе населенного пункта Горналь в Курской области до начала действия пасхального перемирия, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Отмечалось, что в военной операции были задействованы бойцы группировки войск «Север».

«До начала действия перемирия подразделениями группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, трех механизированных и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Горналь», — говорится в сообщении.

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости ВС РФ в зоне СВО

Кроме того, были поражены личный состав и военная техника ВСУ в Сумской области, удары наносились по населенным пунктам Беловоды, Вакаловщина, Великая Рыбица, Великий Прикол, Запселье, Малая Рыбица, Марьино, Садки, Юнаковка и Яблоновка. Отмечалось, что российские военные для поражения неприятеля применяли артиллерию, беспилотники и боевую авиацию.

ВСУ за время перемирия совершили 19 обстрелов приграничных районов Брянской, Курской и Белгородской областей, заявили в Минобороны. Всего зафиксировано 4900 нарушений режима перемирия со стороны Вооруженных сил Украины. В ведомстве добавили, что с окончанием действия перемирия ВС РФ продолжили проведение специальной военной операции.

Потери ВСУ до начала пасхального перемирия составили 155 военных на Курском направлении, сообщили в МО. Всего за время боевых действий в Курской области украинские войска потеряли более 75 тысяч военнослужащих.

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