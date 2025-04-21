Очевидец снял на видео первый захваченный бронетранспортер Oncilla «Военное дело» показало первый трофейный автомобиль Oncilla на российской трассе

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Трофейный польский бронеавтомобиль Oncilla заметили на российской трассе, сообщает Telegram-канал «Военное дело». По данным источника, транспортное средство досталось ВС России на территории Курской области. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

По данным канала, Oncilla является вариантом украинского бронеавтомобиля «Дозор-Б», который производится в Харькове. Он модифицирован для обеспечения соответствия стандартам НАТО по баллистической и противоминной защите. Экипаж польского бронеавтомобиля составляет три человека, а десант — до восьми пехотинцев.

Ранее на одном из рынков Киева начали продавать «трофеи», добытые военнослужащими ВСУ в Курской области. Речь идет об имуществе мирных жителей, которое было украдено солдатами во время вторжения в приграничный российский регион. Среди таких «трофеев» оказались роутеры, старые телефоны, иконы, медали и книги.

До этого стало известно, что российская армия захватила большое число различной техники ВСУ, которая была поставлена в Киев странами НАТО. Ее после боев в курском приграничье и на других направлениях скопилось так много, что отправлять в тыл приходится эшелонами. Часть трофеев останется в подразделениях российских сил. Техника будет использоваться в боевых действиях на стороне ВС РФ.