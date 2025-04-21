Погода в Москве в понедельник, 21 апреля: аномальные ливни и заморозки?

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Горожане на набережной Тараса Шевченко в Москве

Синоптики озвучили прогноз погоды в российской столице на сегодня. Какая погода будет в Москве в понедельник, 21 апреля, действительно ли ожидаются аномальные ливни и заморозки?

Какая погода в Москве в понедельник, 21 апреля

В понедельник, 21 апреля, столичный регион попадает под влияние северной периферии обширного антициклона, поэтому погода будет сухой и по-летнему теплой, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Температура воздуха плюс 24–26, по области плюс 22–27. Ветер юго-западный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 746 мм рт. ст., что около нормы», — написал Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик напомнил, что суточный рекорд максимальной температуры для 21 апреля в Москве составляет плюс 23,9 градуса — он был установлен 30 лет назад. Сегодняшний день, по словам Леуса, обещает четвертый подряд и пятый в течение месяца суточный рекорд.

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Его коллега Евгений Тишковец сообщил, что понедельник в Москве начался с июльского утра — плюс 10,2 градуса, ясно, штиль, видимость на 20 км и умеренная влажность.

«Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе будет обусловлена гребнем антициклона. Ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Ветер юго-западный, 4–9 м/с, слегка порывистый. Температура воздуха в Москве плюс 23–26, по области плюс 22–27, а значит, есть вероятность падения очередного рекорда», — отметил Тишковец в своем Telegram-канале.

По данным сервиса «Яндекс Погода», температура воздуха в Москве в понедельник, 21 апреля, составит плюс 16–25 градусов, утром и вечером переменная облачность, днем пасмурно.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Молодые люди весной в парке Москвы

Какая погода будет в Москве на неделе

Евгений Тишковец сообщил, что со вторника, 22 апреля, погода в столичном регионе начнет портиться.

«В небе появится отдельная кучево-дождевая облачность, во второй половине дня местами прошумят кратковременные ливни интенсивностью до пяти литров дождевой воды на метр площади, местами прогремит гроза, станет душно, температурный фон сохранится летним. В сумерках плюс 11–14, в дневные часы в Москве плюс 21–24, по области плюс 20–25 тепла», — уточнил синоптик.

В среду, 23 апреля, ожидается еще один рекорд 25-градусной жары; в четверг, 24 апреля, холодный фронт принесет ливни и грозы, утром плюс 8–13, днем плюс 15–20; в пятницу, 25 апреля, в ночные часы плюс 5–10, днем плюс 11–16, утверждает Тишковец.

«В субботу в тыл циклона северные ветры продолжат поставлять студеные массы воздуха, в течение суток температура не превысит плюс 5–10, вечером похолодает до 0 — плюс 5, к аномальным ливневым дождям интенсивностью до 32 мм (86% от месячной нормы) к исходу суток могут примешиваться заряды мокрого снега», — отметил специалист.

В воскресенье, 27 апреля, ночью в Москве ожидается 0 — плюс 5 градусов, в Подмосковье возможны заморозки до минус 1, в полдень столбики термометров будут в районе плюс 3–8 градусов, добавил Тишковец.

Какая погода в Санкт-Петербурге в понедельник, 21 апреля

Сегодня, 21 апреля, Санкт-Петербург находится под влиянием северной периферии циклонического вихря, который сформирует в регионе облачную погоду с неустойчивыми прояснениями, вызовет кратковременные дожди, по области местами с грозой, сообщил Михаил Леус.

«Температура воздуха плюс 10–12, в Ленинградской области плюс 7–12, на юге до плюс 13–18. Ветер северо-восточный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 759 мм рт. ст., что около нормы», — уточнил синоптик.

По данным «Яндекс Погоды», в понедельник, 21 апреля, в Петербурге плюс 5–9 градусов, в течение дня ожидаются дожди, вечером будет пасмурно.

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