Москвичей предупредили о возвращении мороза и снега Синоптик Тишковец: снег вернется в Москву на ближайших выходных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снег может вернуться в Москву в конце текущей недели, заявил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, которые приводит РИА Новости, в субботу, 26 апреля, в столице похолодает и придут аномальные ливни.

Синоптик также не исключил появление осадков в виде снега. Он подчеркнул, что в воскресенье в московском регионе будут заморозки до −1 градуса.

Ранее синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин заявил, что почти летняя погода в Москве скоро закончится, и на смену солнечным дням придет похолодание. Местами возможны заморозки и ночные снегопады, добавил он.

Так, в среду, 23 апреля, над столичным регионом пройдет холодный атмосферный фронт, в связи с чем прогнозируется похолодание до плюс 12–17 градусов днем и плюс 3–8 в ночные часы. На небе будет облачно, возможны дожди, местами может прогреметь гроза.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что этот год может стать одним из трех самых жарких на планете. При этом он допустил, что в России предстоящее лето не будет особенно знойным. Жара может достичь рекордных значений лишь в отдельных регионах. Он добавил, что теплая зима не гарантирует жаркого лета — эти явления статистически не связаны.