Определяем уровень пыльцы сегодня, 21 апреля, и разбираемся, что происходит с березой — самым агрессивным аллергеном сезона.
Мониторинг пыльцы в Москве сегодня
После солнечных выходных столицу затянут облака. Однако температура воздуха будет все такой же высокой — до +25 градусов. Это хорошая погода для активизации пылящих аллергенов.
Пыльца березы сегодня в Москве
Москвичи из разных округов столицы, а также из области делятся фотографиями пылящих деревьев: как ранних повислых, так и обычных. При этом пылят еще не все березы, а значит, вскоре уровень пыльцы в воздухе станет еще выше. Сейчас он держится на «красном» уровне: от 101 до 1000 единиц на 1 м³.
Прочая пыльца сейчас
Если говорить про аллергены на «зеленом» уровне, то в этот список входят ольха, лещина и кладоспориум. Их концентрация не превышает 10 единиц на 1 м³.
Неактивные аллергены 21 апреля
Мониторинг пыльцы в Москве сегодня показал, что остальные аллергены в столице пока не активны. Это касается злаковых, сорняков, полыни и ряда других растений.
Итак, сезон локального пыления берез стартовал и набирает обороты. Аллергики сообщают об ухудшении самочувствия. Так что берегите себя, соблюдайте рекомендации врача и аллергобыт, при особой чувствительности выходите на улицу в защитной маске и очках.
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