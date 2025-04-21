Папа римский Франциск: досье, биография, чем известен, смерть

Фото: IMAGO/Cyril Chateau / Starface/Global Look Press

Папа римский Франциск

Папа римский Франциск умер в возрасте 88 лет. Каковы его биография и досье, чем он известен, что послужило причиной смерти?

Что известно о смерти папы Франциска

21 апреля Reuters со ссылкой на представителей Ватикана сообщил о смерти первого латиноамериканского лидера Римско-католической церкви. Папа Франциск правил 12 лет.

«Папа Франциск <...> скончался <...>, положив конец его бурному правлению, отмеченному расколом и напряженностью, в то время как он стремился реформировать этот консервативный институт», — говорится в публикации.

До этого Франциску диагностировали двустороннюю пневмонию. Он пережил серьезный респираторный приступ 22 февраля, однако затем, как утверждали в Ватикане, пошел на поправку. Глава отделения хирургии больницы Агостино Джемелли Серджио Альфьери назвал выздоровление понтифика чудом.

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Смерть папы Франциска, как уточнили в Ватикане, наступила в 08:35 мск. Точные причины пока не называются.

Что известно о биографии папы Франциска

Папа римский Франциск родился в Буэнос-Айресе 17 декабря 1936 года. Мальчику дали имя Хорхе Марио Бергольо, он стал пятым ребенком в семье.

Хорхе Марио учился на химика-технолога в Университете Буэнос-Айреса, однако затем решил поступить в семинарию, приняв в 22 года мужской духовный сан ордена Римско-католической церкви.

После Бергольо поступил в колледж Святого Иосифа. По окончании получил ученую степень по философии. До 1969 года он работал преподавателем в католических колледжах Буэнос-Айреса, обучая литературе, философии и теологии.

Фото: imago stock&people/Global Look Press Папа римский Франциск

Будущий папа стал священником в 33 года, а спустя 10 лет возглавил семинарию Святого Иосифа. Еще через шесть — защитил докторскую диссертацию в Германии, а после был назначен на пост духовного директора архиепархии Кордовы в Аргентине.

Чем известен папа Франциск, досье

Бергольо рукоположили в епископы в 1992 году, а несколько позже он стал архиепископом Буэнос-Айреса. В 2001-м Хорхе Марио получил приход Святого Роберта Беллармина и был возведен в кардиналы.

После смерти папы Иоанна Павла II в 2005-м Бергольо получил приглашение в Ватикан в качестве претендента на папский престол. Тем не менее тогда конклав сделал выбор в пользу кардинала-епископа Йозефа Алоиза Ратцингера, ставшего папой Бенедиктом XVI.

Тогда Бергольо стал главой Епископской конференции Аргентины, что позволило ему обрести международный престиж среди кардиналов. В 2013 году Бенедикт XVI отрекся от папского престола по состоянию здоровья. Хорхе Марио избрали главой Римско-католической церкви, он принял имя в честь святого Франциска Ассизского. Интронизация нового понтифика состоялась 19 марта 2013 года.

За годы служения папа Франциск зарекомендовал себя в качестве поборника мира. Он выступал против абортов, эвтаназии и однополых браков (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Глава Римско-католической церкви встречался с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в 2016 году.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (справа) и папа римский Франциск

По словам первого вице-президента Центра политтехнологий Алексея Макаркина, с приходом Бергольо к папскому престолу в Римской церкви было связано много ожиданий. Франциск отличался приверженностью к умеренно либеральной политике, поэтому подвергался критике с двух сторон, отметил эксперт.

«Хотя Франциск не изменил ни одного устоя католической церкви, все каноны остались, никаких революций не произошло, консерваторы обвиняли его в том, что он аккуратно размывал католическую идентичность и ортодоксию. По отношению к ЛГБТ официальная позиция церкви сохранилась. Но произошли некоторые корректировки в сторону ее смягчения», — отметил Макаркин.

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