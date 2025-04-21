Папа Франциск умер

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Папа римский Франциск

Папа римский Франциск умер, сообщает Reuters со ссылкой на представителей Ватикана. Первый латиноамериканский лидер Римско-католической церкви скончался в возрасте 88 лет. Он правил 12 лет и, как отмечает Reuters, страдал от различных недугов.

Папа Франциск, первый латиноамериканский лидер Римско-католической церкви, скончался, говорится в видеообращении Ватикана в понедельник, положив конец его бурному правлению, отмеченному расколом и напряженностью, в то время как он стремился реформировать этот консервативный институт, — сказано в публикации.

Последним публичным выступлением Франциска стало заявление, приуроченное к Пасхе. В воскресенье, 20 апреля, в своей традиционной пасхальной речи он призвал мировых лидеров не поддаваться логике страха, ведущей к изоляции, а направлять усилия на поддержку нуждающихся, борьбу с голодом и развитие созидательных инициатив.

До этого Франциску диагностировали двустороннюю пневмонию. Он пережил серьезный респираторный приступ 22 февраля, однако затем, как утверждали в Ватикане, пошел на поправку. Глава отделения хирургии больницы Агостино Джемелли Серджио Альфьери даже счел выздоровление понтифика чудом.