Магнитные бури сегодня, 21 апреля: что завтра, мигрени, раздражительность

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сегодня, 21 апреля, вероятность магнитной бури на Земле составляет 7%, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ждать ли геомагнитных ударов завтра, 22 апреля, как бури влияют на человека и как их пережить, что известно о дыре на Солнце?

Будут ли магнитные бури 21 и 22 апреля

По оценке специалистов ИКИ РАН, сегодня, 21 апреля, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии. Кр-индекс ожидается на уровне двух-трех единиц в течение суток с небольшими всплесками. Онлайн-график демонстрирует, что с 03:00 мск показатель превысил четыре единицы и пока зафиксировался на данной отметке.

Также на Солнце произошло несколько вспышек, все они находятся в диапазоне класса C (слабые вспышки). Индекс солнечной активности по данным за 48 часов составляет 4,4.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 78%, геомагнитных возмущений — 15%. Вероятность магнитных бурь — 7%. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: возможны геомагнитные возмущения (Kp = 4). Магнитные бури сейчас: наблюдаются геомагнитные возмущения (Kp = 4,33)», — говорится на сайте ИКИ РАН.

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Портал my-calend пишет, что в понедельник, 21 апреля, ожидается слабая геомагнитная буря силой три балла.

«В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе», — отметил источник.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На завтра, 22 апреля, ИКИ РАН прогнозирует вероятность геомагнитных возмущений в районе 15%, магнитных бурь — 85%. Кр-индекс в начале суток будет до четырех единиц, однако после 18:00 мск пойдет вверх вплоть до пяти и выше, что соответствует слабой магнитной буре класса G1.

«Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 22 апреля. Ее сила составит шесть баллов. В этот день возможны приступы головной боли, резкие скачки артериального давления, апатия. Избегайте физических нагрузок, больше отдыхайте, не переедайте, не употребляйте спиртные напитки», — утверждает my-calend.

Что известно о дыре на Солнце

Несколько магнитных бурь ожидают россиян в конце апреля, предупредили специалисты ИКИ РАН. Причиной такого ухудшения прогноза ученые назвали крупную корональную дыру на Солнце, которая образовалась за последние несколько дней. Через эту дыру выходит солнечный ветер, который влияет на магнитное поле Земли, вызывая возмущения и возможные бури.

Сильная буря класса G2 может обрушиться на Землю 23 апреля. Это может сказаться на работе спутников и навигационных систем. Солнечная активность будет оставаться высокой и на следующий день, 24 апреля. После геомагнитная обстановка должна улучшиться: 25–29 апреля прогнозируется низкая активность.

Как бури влияют на человека, как пережить

Влияние магнитных бурь на человека научно не доказано, однако около 50–70% населения планеты реагирует на эти явления, утверждает завотделением сосудистой хирургии Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Анастасия Акулова со ссылкой на данные соответствующих опросов.

«Когда на Солнце происходит вспышка, растет число случаев инфаркта миокарда, учащаются случаи тромбоза вен нижних конечностей, риск развития инсульта увеличивается до 47%», — отметила она.

В период геомагнитных возмущений рекомендуется принимать успокаивающие средства, в том числе травяные чаи, заявила врач-эндокринолог Зухра Павлова. Она также посоветовала избегать жирного, жареного, соленого.

«Удивительное дело, есть ученые, которые считают, что магнитные бури не влияют на наше здоровье, никто не отрицает, что поля колебаний отражаются на работе тонких приборов. Между тем человек куда сложнее любой аппаратуры, поэтому мы волей-неволей реагируем на магнитные возмущения головной болью, скачками артериального давления, раздражительностью, серьезными хроническими заболеваниями», — добавила врач.

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