Россиян предупредили о мощных магнитных бурях из-за дыры на Солнце Корональная дыра на Солнце вызовет на Земле в конце апреля магнитные бури

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Несколько магнитных бурь ожидают россиян в конце апреля, предупредили специалисты Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики. По их словам, начиная с полудня 21 апреля начнутся геомагнитные возмущения. Вероятность того, что к вечеру эти возмущения перерастут в магнитные бури второго уровня, достигает 80%, передает URA.RU.

Причиной такого ухудшения прогноза ученые назвали крупную корональную дыру на Солнце, которая образовалась за последние несколько дней. Через эту дыру выходит солнечный ветер, который и влияет на магнитное поле Земли, вызывая возмущения и возможные бури.

23 апреля прогноз предупреждает о сильной магнитной буре класса G2. Это может повлиять на работу спутников и навигационных систем. 24 апреля солнечная активность тоже останется высокой. Затем геомагнитная обстановка должна успокоиться: 25–29 апреля прогнозируется низкая активность.

Ранее сообщалось, что 19 апреля в 04:00 мск на Солнце произошла мощная вспышка класса M, которая по интенсивности приблизилась к максимальному уровню X. Вспышка длилась более часа и сопровождалась резким увеличением солнечной активности. По данным специалистов, активность была связана с усилением одного из крупных солнечных регионов — области № 4055.

До этого синоптик Роман Вильфанд заявил, что этот год может стать одним из трех самых жарких на планете. При этом не факт, что в России предстоящее лето будет особенно знойным. По словам эксперта, жара может достичь рекордных значений в отдельных регионах.