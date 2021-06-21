Спрос на российские курорты рухнул на 50% после открытия Турции

Россияне стали меньше интересоваться поездками на курорты в РФ. Спрос рухнул на 50% всего за неделю на туры в Крым, на Кубань, в Калининградскую область, Санкт-Петербург. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе сервиса бронирования туров Level.Travel​​​.

Спрос на все российские курорты снизился пропорционально на 50% за выходные 19–20 июня по сравнению с выходными 12–13 июня. В числе курортов, где упал спрос, абсолютно все популярные места для отдыха, — сообщили в сервисе.

Аналитики считают это закономерной историей, потому что пляжные регионы в России забиты уже не первую неделю. А сейчас открыли Турцию, где высокий сезон: комфортная погода, хорошая инфраструктура и относительно недорого. В тех же ОАЭ сейчас слишком жарко и достаточно дорого.

Среди плюсов Турции российские туроператоры называют щадящий ценник. Можно найти тур на неделю на двоих от 37 тысяч.

Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией было принято в конце прошлой недели. Рейсы снова пустят 22 июня.

Власти Турции предупредили туристов, в том числе из России, о том, как мошенники пытаются их обмануть при попытке забронировать номер в отелях на турецких курортах. На сайте Министерства торговли республики опубликована памятка для путешественников.