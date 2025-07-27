Спирея — популярная королева сада! Красивые метелки и неприхотливость! Спирея (Spiraea) — один из самых популярных многолетних кустарников, который покоряет садоводов своей красотой и удивительной выносливостью. Это растение, известное также как таволга, насчитывает более 100 видов, каждый из которых по-своему уникален.
Почему спирея должна поселиться в вашем саду?
- Буйство красок — весенние виды покрываются белоснежными цветами, летние — розовыми и малиновыми, а осенью листва многих сортов вспыхивает желтыми и багряными оттенками.
- Долгое цветение — некоторые сорта цветут до 2 месяцев, привлекая пчел и бабочек.
- Абсолютная неприхотливость — растет на любых почвах, морозо- и засухоустойчива.
- Гибкость в использовании — подходит для живых изгородей, бордюров, солитерных посадок.
- Простота в уходе — требует минимального внимания.
Секреты выращивания: лучше всего цветет на солнечных местах, весеннецветущие виды обрезают после цветения, летнецветущие — ранней весной, размножается черенками и делением куста.
Спирея — идеальный выбор для тех, кто хочет красивый сад без хлопот!
Ранее мы рассказывали о многолетнике, который будет с вами круглый год! Он украсит и сад, и дом.