Спирея — популярная королева сада! Красивые метелки и неприхотливость! Спирея (Spiraea) — один из самых популярных многолетних кустарников, который покоряет садоводов своей красотой и удивительной выносливостью. Это растение, известное также как таволга, насчитывает более 100 видов, каждый из которых по-своему уникален.

Почему спирея должна поселиться в вашем саду?

Буйство красок — весенние виды покрываются белоснежными цветами, летние — розовыми и малиновыми, а осенью листва многих сортов вспыхивает желтыми и багряными оттенками.

Долгое цветение — некоторые сорта цветут до 2 месяцев, привлекая пчел и бабочек.

Абсолютная неприхотливость — растет на любых почвах, морозо- и засухоустойчива.

Гибкость в использовании — подходит для живых изгородей, бордюров, солитерных посадок.

Простота в уходе — требует минимального внимания.

Секреты выращивания: лучше всего цветет на солнечных местах, весеннецветущие виды обрезают после цветения, летнецветущие — ранней весной, размножается черенками и делением куста.

Спирея — идеальный выбор для тех, кто хочет красивый сад без хлопот!

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который будет с вами круглый год! Он украсит и сад, и дом.