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27 июля 2025 в 06:00

Спирея — популярная королева сада! Красивые метелки и неприхотливость

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Спирея — популярная королева сада! Красивые метелки и неприхотливость! Спирея (Spiraea) — один из самых популярных многолетних кустарников, который покоряет садоводов своей красотой и удивительной выносливостью. Это растение, известное также как таволга, насчитывает более 100 видов, каждый из которых по-своему уникален.

Почему спирея должна поселиться в вашем саду?

  • Буйство красок — весенние виды покрываются белоснежными цветами, летние — розовыми и малиновыми, а осенью листва многих сортов вспыхивает желтыми и багряными оттенками.
  • Долгое цветение — некоторые сорта цветут до 2 месяцев, привлекая пчел и бабочек.
  • Абсолютная неприхотливость — растет на любых почвах, морозо- и засухоустойчива.
  • Гибкость в использовании — подходит для живых изгородей, бордюров, солитерных посадок.
  • Простота в уходе — требует минимального внимания.

Секреты выращивания: лучше всего цветет на солнечных местах, весеннецветущие виды обрезают после цветения, летнецветущие — ранней весной, размножается черенками и делением куста.

Спирея — идеальный выбор для тех, кто хочет красивый сад без хлопот!

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который будет с вами круглый год! Он украсит и сад, и дом.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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