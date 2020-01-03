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Безналичная оплата — удобный, но не всегда безопасный метод. Впрочем, опасности подстерегают людей там, где сами они проявляют невнимательность, граничащую с безалаберностью. Специалисты назвали восемь случаев, когда ни в коем случае нельзя «светить» данные банковской карты.

Первый и важный пункт — покупки в Интернете. Перед оплатой картой следует внимательно посмотреть на адрес сайта. Если он начинается не с HTTPS, значит, соединение не защищено и рассчитывать на полную конфиденциальность передачи данных не приходится, пишет «Домашний очаг».

Не рекомендуется вводить данные карты даже с этим префиксом, если об интернет-продавце ничего не известно. Осуществляя покупку через Интернет, важно изучить информацию о нём до передачи платёжных данных — почитать отзывы и убедиться, что они от реально существующих людей, либо проверить контактную информацию о получателе денег в поисковых системах.

Помимо этого, не стоит отвечать на электронные письма, в которых кто-либо просит указать реквизиты банковской карты. Так можно стать жертвой фишинга — одной из разновидностей банковского мошенничества.

То же самое относится и к телефонным разговорам. Даже если собеседник надёжный человек, беседу могут подслушать посторонние. Можно воспользоваться мессенджером, но тоже только в случае крайней необходимости.

Подозрение должно вызвать и настойчивое стремление продавца в магазине взять карту в свои руки и тем более — унести её из поля зрения клиента. Клиентская часть платёжного терминала должна быть доступна покупателю для самостоятельного ввода данных.

Не стоит вводить платёжную информацию на сайтах на устройстве, подключённом к публичной точке доступа по Wi-Fi . Взломать её несложно. Аналогичный совет специалисты дают по поводу компьютеров общего пользования в публичных местах. Они могут быть заражены вирусами или сохранять вводимую информацию с помощью «клавиатурных шпионов».

Помимо всего перечисленного выше бдительность следует проявлять в общении с волонтёрами благотворительных фондов, которые собирают пожертвования у прохожих на улицах. Они могут спрашивать ваши контактные данные для связи, но данные банковской карты требовать не вправе, такие действия незаконны.

Ранее NEWS.ru писал, что усилить безопасность счёта можно, отказавшись от электронных подписей и лично присутствуя в банке при совершении важных операций.