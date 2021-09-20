Спецборт с пострадавшими во время стрельбы в Перми вылетел в Москву

Спецборт МЧС с семью пострадавшими при стрельбе в пермском университете, которую устроил Тимур Бекмансуров, вылетел в Москву. Их доставят в лучшие столичные медицинские учреждения. Все они находятся в тяжёлом состоянии, пишет RT. В результате инцидента погибли шесть человек.

Было принято решение о транспортировке в город Москву — в институт Вишневского, институт Бурденко и ЦИТО — семерых пациентов, — рассказал замминистра здравоохранения Пермского края Евгений Рожнёв.

Также ТАСС опубликовал видео погрузки пострадавших в воздушное судно. Всех их перевозили на специальных каталках. При этом в багажном отделении самолёта оборудованы все места для доставки пострадавших — в кадр попала специальная медицинская техника. Предполагается, что во время перелёта студентов сопровождают медики.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла утром 20 сентября. Огонь по учащимся открыл 18-летний студент вуза Тимур Бекмансуров. При задержании он был ранен, а затем госпитализирован.

В результате стрельбы погибли шесть человек и ещё 29 пострадали. Состояние восьмерых оценивается как тяжёлое, четверых — средней тяжести, а остальные находятся в удовлетворительном состоянии.

21 сентября в Прикамье объявлено днём траура по погибшим.

Ранее следствие по делу привлекло таксиста, подвозившего Бекмансурова до места бойни, в качестве свидетеля. Водитель уверяет, что они с пермским стрелком до этого знакомы не были.