СПЧ готов оказать помощь родственникам скончавшегося ученого Колкера

Фото: Страница Максима Колкера/VK

Член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачёва сообщила радиостанции «Говорит Москва», что связывалась с семьей учёного Дмитрия Колкера, который скончался от рака после ареста. Родственникам пообещали помощь и указали, что семье новосибирца помогают коллеги из РАН.

Обращение не поступало, но мы на связи с самого начала с его детьми и супругой. Они делились всем, в частности, историей, которая связана с проблемой доставки [тела Колкера]. Мы договорились, что если у них будут серьёзные сложности, мы опять будем вмешиваться. На сегодняшний момент им помогают учёные, профессора РАН, — заявила Меркачёва.

Она добавила, что никто из представителей официальных структур не предложил родственникам помощь ни в том, чтобы забрать тело, ни в том, чтобы привезти его в Новосибирск. По ее мнению, «все решили сторониться в связи с тем, что он был обвиняемым по страшной статье». Меркачёва напомнила, что человек до приговора суда невиновен.

Туда везли за казённый счёт, обратно должны везти родственники за свой счёт. Это такая несправедливость, — резюмировала она.

3 июля стало известно, что заведующий лабораторией квантовых оптических технологий НГУ умер через три дня после ареста по делу о госизмене. В отношении ученого было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за государственную измену, то есть совершенные гражданином России шпионаж, выдачу иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну.

5 июля дети новосибирца заявили, что их семья вынуждена за свой счет транспортировать тело ученого из Москвы в Сибирь. По словам сына ученого Максима Колкера, ФСБ не разрешила родственникам скончавшегося попрощаться с отцом, а только «отправила трехстрочное уведомление о смерти».