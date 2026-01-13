Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 11:28

Спасение для всех темных и неудачных уголков сада: цветет там, куда не проникают лучи солнца

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Для тех, у кого на даче есть тенистые уголки, которые традиционно считались проблемными, абсолютным хитом станут современные межвидовые бальзамины. Это настоящее спасение для всех темных и неудачных уголков вашего сада.

Эти растения — результат передовой селекции, объединившей лучшие качества разных видов. В отличие от старомодного ваньки мокрого, новые гибриды, такие как бальзамин Уоллера и новогвинейский, обладают невероятной устойчивостью к заболеваниям, формируют идеально компактные, ветвистые кустики с густой листвой и непрерывно, буквально без устали, цветут с начала лета до первых осенних заморозков.

Их крупные, часто махровые цветы, напоминающие миниатюрные розы или камелии, представлены в широчайшей палитре — от нежных пастельных до насыщенных коралловых, фиолетовых и двухцветных с контрастным глазком. Главное же их преимущество для теневого сада — способность прекрасно себя чувствовать и обильно цвести в условиях рассеянного света и полутени, там, куда не проникают лучи солнца.

Ранее был назван цветок, который можно посадить прямо в сугроб.

Дарья Иванова
Д. Иванова
