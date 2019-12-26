27 декабря профессиональный праздник отмечают спасатели России. Одними из первых эти специалисты оказываются в местах, где случилась беда. Отряды МЧС вытаскивают пострадавших из-под завалов, из воды и огня. Регулярно в их руках оказываются не только жизни людей, но и домашних животных.

В последнее время сотрудники МЧС стали чаще помогать домашним животным, об этом в беседе с NEWS.ru рассказала представитель пресс-службы ведомства. Животные подвергаются опасности по своей вине или по вине человека. Спасатели МЧС не могут пройти мимо и оставить их в беде, хоть это и не является их прямой обязанностью.

В Москве сотрудники МЧС ежедневно помогают одному-двум животным. Как рассказали NEWS.ru в ведомстве, кошки попадают в передряги чаще собак. Они оказываются заперты в подвалах, застревают в радиаторах старого образца, не могут слезть с дерева. Собаки же чаще проваливаются в выгребные ямы и коллекторы. А вот очутиться под завалами рухнувшего дома рискуют все четвероногие.

Бывшему московскому спасателю Денису Ефремову приходилось вытаскивал кота из двигателя автомобиля. Сотрудников МЧС вызвала перепуганная хозяйка, которая сказала, что мысленно уже простилась со своим любимцем.

Кот залез погреться в двигатель. Хозяйка завела автомобиль. Она проехала полгорода прежде, чем услышала писк. Открыла капот и обнаружила торчащий хвост. Кот отделался крайне лёгкой травмой — сломал коготь. Денис Ефремов бывший спасатель бывший спасатель

В Белгороде сотрудники МЧС оказывают помощь животным практически каждую неделю, рассказала NEWS.ru начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области Наталья Гончаренко. А в год таких случаев отмечается около 40. Чаще всего в беду попадают кошки и собаки, но случаются происшествия и с экзотическими животными.

МЧС Москвы/facebook.com

3 декабря этого года запомнится жителям посёлка Яковлево Белгородской области надолго. В одной из многоэтажек поздно вечером раздался громкий хлопок — в одной из квартир произошёл взрыв бытового газа. Внешняя стена дома рассыпалась. Погибли мужчина и женщина, ещё пять человек серьёзно пострадали. Ликвидируя завалы, спасатели заметили шевеление и услышали писк.

Во время проведения поисково-спасательных работ на месте взрыва в одной из разрушенных квартир пожарным удалось обнаружить живого хорька. Сотрудники МЧС вынесли животное из развалов и передали его хозяевам, которых ранее эвакуировали из опасной зоны. Наталья Гончаренко начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области

Хозяевами хорька оказалась молодая семейная пара. Они и не надеялись увидеть своего любимца живым.

Несколькими месяцами ранее в Белгороде развернулась настоящая спецоперация по спасению домашней кошки Снежки. В МЧС обратились жители одного из домов по улице Губкина. Несколько ночей они не могли заснуть из-за истошных криков. Животное сидело на дереве и звало на помощь. Кошка зачем-то забралась туда сама, а вот слезть не смогла. Неравнодушные люди предлагали животному еду и даже разливали кругом валерьянку, но тщетно. Кошка будто приросла к ветке дерева. Пожарные приехали быстро.

Стоит отметить, что в МЧС нет специальной службы, которая занимается спасением животных, и в компетенцию пожарных и спасателей подобные случаи не входят. Но учитывая, что в этот момент помощь людям не требовалась, сотрудники МЧС откликнулись на просьбу звонивших, — сообщила Наталья Гончаренко.

Пожарные воспользовались специальной автолестницей. Спасатель подобрался к «пострадавшей», но кошка запаниковала и перепрыгнула на другое дерево. К нему приставить автолестницу было невозможно. Тогда один из сотрудников МЧС взобрался на ствол, чтобы снять животное. Когда спасателю практически удалось подобраться к Снежке, она спрыгнула с дерева. «Всё, разбилась», — ахнули женщины. Но в последний момент один из мальчишек сумел её поймать. Измученную и испуганную кошку тут же передали в руки хозяев.

МЧС Москвы/facebook.com

Руководство МЧС на всех уровнях поддерживает спасение животных, никто не ругает сотрудников за такие поступки, только если это не происходит в ущерб помощи людям, — об этом NEWS.ru рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу. Там затруднились сказать сколько именно животных в городе вызволяют из беды. Сотрудник пресс-службы сообщила, что в северной столице гораздо чаще помощь требуется кошкам. Они более любопытные и чаще лазят, куда не следует.