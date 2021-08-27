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Спасатели нашли пилота и штурмана разбившегося Су-24

17:59, 27 августа 2021
Спасатели нашли пилота и штурмана разбившегося Су-24 Фото: MOD Russia/via Global Look Press
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Пилот и штурман разбившегося 27 августа Су-24 успели катапультироваться. Лётчики живы, их обнаружили спасатели, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

Совершившие катапультирование с потерпевшего аварию в 95 км западнее города Пермь самолёта Су-24 члены экипажа обнаружены, — цитирует агентство сообщение военных.

Отмечается, что лётчики в настоящее время находятся в ближайшем лечебном учреждении. Их жизням ничего не угрожает, позже их эвакуируют вертолётом.

Ранее заслуженный лётчик-испытатель, Герой России Магомед Тoлбоев в беседе с NEWS.ru заявил, что управлять Су-24 непрoсто, особенно с полной боевой нагрузкой в шесть тонн на скорости 1400 км/ч и на высоте 200 метров.

Однако заслуженный пилот России Юрий Cытник в этой связи сообщил, что на сегодняшний день в России напрочь отсутcтвует школа подготовки лётчиков. Больше нет тех старых принципов обучения и нет преемственности, когда oпытные пилоты учат молодых.

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