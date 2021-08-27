«Сложный самолёт»: лётчик-испытатель Толбоев прокомментировал падение Су-24

Заслуженный лётчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев в беседе с NEWS.ru прокомментировал падение бомбардировщика Су-24. Он назвал машину «сложным самолётом» и «мощнейшим штурмовиком». Спикер также категорически отверг версию о неопытности пилотов.

Категорически нет! Министр обороны Сергей Шойгу, хоть я с ним в конфликте, делает всё возможное для подготовки лётчиков и так далее, — подчеркнул Толбоев.

Герой РФ добавил, что управлять Су-24 непросто, особенно с полной боевой нагрузкой в шесть тонн на скорости в 1400 км/ч и на высоте 200 метров.

Это страшное испытание. Самолёт орёт, дрожит. А что в армии происходит — я не знаю. Я не командир полка, не замкомандира полка. Что, где происходит, я не знаю, — резюмировал Толбоев.

Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в Перми. Двое пилотов успели катапультироваться. В Минобороны подтвердили эту информацию журналистам РИА Новости. Там отметили, что машина летела из Улан-Удэ во Ржев на учения.

Ранее Минобороны РФ рассказало, что 18 августа в Астраханской области при выполнении планового полёта самолёт МиГ-29 потерпел крушение. Лётчик истребителя погиб. Причиной катастрофы могла стать погода. В момент трагедии были сложные метеоусловия. Заслуженный пилот России Юрий Сытник в этой связи сообщил, что в последних четырёх авиакатастрофах, которые произошли в России практически подряд, виноваты не лётчики, а так называемые менеджеры и управленцы.

Эксперт считает, что на сегодняшний день в России напрочь отсутствует школа подготовки лётчиков. Больше нет тех старых принципов обучения и нет преемственности, когда опытные пилоты учат молодых.