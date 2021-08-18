МиГ-29 потерпел крушение в Астраханской области: пилот погиб

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Минобороны РФ сообщило, что МиГ-29 потерпел крушение 18 августа в Астраханской области при выполнении планового полёта.

Летчик МиГ-29 погиб, самолёт упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полёт выполнялся без боекомплекта, — добавили в ведомстве.

Для установления причин катастрофы к месту падения направлена комиссия Главного командования ВКС.

«Известия» сообщили, что ЧП произошло сразу после взлёта истребителя, поэтому он находится недалеко от взлётно-посадочной полосы.

17 августа опытный образец военно-транспортного самолёта Ил-112В потерпел катастрофу в ходе полёта в Подмосковье. Он рухнул в 1,5 км от взлётно-посадочной полосы рядом с большим Никольским прудом.

Это был учебный борт. Он принадлежал учебной эскадрилье профильного центра Минобороны — 185-му Центру боевой подготовки и переучивания личного состава. По данным издания, самолёт имитировал противника для расчётов зенитных систем и истребителей.

Специалистам удалось обнаружить чёрные ящики потерпевшего крушение в Подмосковье опытного образца военного самолёта Ил-112В. По информации журналистов, самописцы получили повреждения, однако их можно расшифровать.19 августа это сделают в специальной лаборатории.