Заслуженный пилот России назвал виновников авиакатастроф

В последних четырёх авиакатастрофах, которые произошли в России практически подряд, виноваты не лётчики, а так называемые менеджеры и управленцы. Об этом «Царьграду» сообщил заслуженный пилот России Юрий Сытник.

Произошедшее говорит о серьёзнейшем кризисе в авиационной отрасли. Причём не только в военной, но и в гражданской, и в транспортной, — считает пилот.

На сегодняшний день в России напрочь отсутствует школа подготовки лётчиков. Больше нет тех старых принципов обучения и нет преемственности, когда опытные пилоты учат молодых, сообщает эксперт.

Обучением должен заниматься командно-руководящий состав. Но они все боятся проявлять инициативу и что-то делать, так как не хотят потерять работу. Поэтому основная претензия к случившимся трагедиям может быть только к управленцам и менеджерам, так как в любой другой стране таких «эффективных» людей к управлению сложнейшей отрасли даже близко не подпустили бы, резюмировал Сытник.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что МиГ-29 потерпел крушение 18 августа в Астраханской области при выполнении планового полёта. Лётчик истребителя погиб, самолёт упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук.