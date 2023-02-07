Спасатель перечислил способы выжить во время землетрясения Спасатель Гофштейн посоветовал встать возле капитальной стены во время землетрясения

Фото: Efekan Akyuz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Если по каким-то причинам возможности выбраться из здания во время землетрясения нет, следует встать в проеме возле капитальной стены, посоветовал заслуженный спасатель России Александр Гофштейн. В разговоре с Lenta.ru специалист также уточнил, что можно залезть под стол или в шкаф, чтобы защититься от обломков в случае разрушения дома.

Если во время землетрясения не удалось выбежать на улицу и оказаться в безопасном месте, есть правило капитальной стены. Если встать в проем капитальной стены, можно надеяться, что все более-менее обойдется. В ванных комнатах, в самой ванне можно укрыться от землетрясения. И стандарт, существующий в инструкциях во всех сейсмоопасных странах, это прятаться под столы, в шкафы, — пояснил спасатель.

Гофштейн отметил, что спасение из-под завалов — это большая удача. Человек способен прожить в замкнутом пространстве несколько суток при условии, что у него нет серьезных травм. У спасателей есть правило золотого часа, объяснил специалист, так как первый час самый ответственный в поисках. Дальше с каждым часом состояние пострадавшего будет ухудшаться.

Спасатель добавил, что самые безопасные дома — панельные, так как они складываются, но оставляют проемы, где можно выжить. Кирпичные дома, по словам Гофштейна, разрушаются, погребая под собой людей. Дома с перекрытиями прочные, но опасны тем, что могут загореться после обрушения.

Вице-президент страны Фуат Октай ранее заявил, что число погибших при мощном землетрясении в Турции превысило 3,4 тысячи человек. По его сведениям, более 20 тысяч получили ранения и травмы.

Утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение. Эпицентр находился в 37 км от турецкого города Газиантеп с населением более миллиона человек. Катаклизм повлек масштабные разрушения.