https://static.news.ru/photo/42e8eb5e-eb59-11e9-8ad1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Проект федерального бюджета на 2020–2022 годы не предусматривает средств на создание в российских школах инфраструктуры для работы Интернета, из-за чего под вопросом остаётся внедрение современных технологий в обучение. Об этом сообщила директор департамента аудита соцсферы и науки Счётной палаты (СП) Светлана Меркушина.

Что касается подключения всех образовательных организаций к сети Интернет: на данный момент эта мера недостаточна. Не обеспечить внедрение современных технологий обучения, если в организациях отсутствует инфраструктура, которая позволит дальше функционировать этой сети, — цитирует Меркушину ТАСС .

По словам представительницы СП, федеральным бюджетом не предусмотрено средств на создание инфраструктуры. По предварительным расчётам Минпросвещения, для этого требуется 77 млрд рублей.

Отсутствие такого финансирования будет препятствовать повсеместному внедрению цифровой образовательной среды, а значит, создавать риски в доступности качественного образования для всех учащихся без исключения, — подчеркнула Меркушина.

Также она пояснила, что национальный проект «Образование» не предусматривает создание инфраструктуры, которая бы позволила внедрить в образовательных учреждениях современные технологии и обеспечить в каждом классе сервисы Российской электронной школы.

Как писал News.ru, в феврале глава «Ростелекома» Михаил Осеевский на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что по оценкам его компании, на подключение к Интернету 40 тысяч школ в РФ с оплатой трафика до 2025 года потребуется 40 млрд рублей.