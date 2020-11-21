Совладелец квартиры, где умер Джигарханян, рассказал о соглашении с актёром

https://static.news.ru/photo/d5423f14-2cf8-11eb-8275-fa163e074e61_660.jpg Армен Джигарханян Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Актёр Армен Джигарханян в течение последних лет жил в квартире в Староконюшенном переулке. Известно, что жилище было приватизированным — часть его принадлежит второй жене Джигарханяна Татьяне Власовой.

Свою долю Джигарханян продал бизнесмену Юрию Растегину. Тот предоставил жилплощадь актёру на безвозмездной основе. После кончины артиста Растегин получил полное право распоряжаться квартирой по своему усмотрению. Теперь бизнесмен планирует создать там музей, посвящённый Джигарханяну.

Я подписал соглашение с Арменом Борисовичем. Он дал согласие, чтобы там был его музей, разрешил использовать его фотографии, — сообщил Растегин, слова которого приводит KP.RU.

В ближайшее время Растегин собирается обсудить свои планы с Татьяной Власовой.

В ночь на 14 ноября Джигарханяна не стало. Артисту было 85 лет, свой юбилей он отпраздновал 3 октября. На мероприятии режиссёр появился в инвалидном кресле. Состояние его здоровья вызвало слёзы у многих гостей. Артист скончался от остановки сердца.

Армен Джигарханян попал в Книгу рекордов Гиннесса по числу исполненных ролей. Наибольшую известность он получил по участию в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Здравствуйте, я ваша тётя!», «Тегеран-43», «Ширли-мырли» и не только.

Ранее NEWS.ru писал, что коллектив Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна в ходе общего собрания решил обратиться с просьбой к департаменту культуры Москвы о назначении художественным руководителем заведения актёра и режиссёра Сергея Газарова.