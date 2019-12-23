https://static.news.ru/photo/eb992576-258c-11ea-8c8c-fa163e074e61_660.jpg Валерий Рязанский Фото: council.gov.ru

Совет Федерации предложил приостановить продажу сосательной и жевательной никотиносодержащей продукции (снюса). Это связано с тем, что на территории России с начала ноября было зарегистрировано семь случаев отравления подростков данным продуктом, в том числе с летальным исходом.

Обращение к правительству РФ было рассмотрено на заседании Совфеда 23 декабря, сообщает «Газета.Ru».

Я думаю, что Роспотребнадзор нас услышит и своим решением издаст соответствующие приказы для того, чтобы запретить продажу детям такого рода продукции, — заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Также она отметила, что палата намерена обратиться лично к премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

Глава социального комитета СФ Валерий Рязанский добавил, что ведомство будет добиваться приостановки продажи снюса ещё до внесения поправок в законодательство, которые находятся на рассмотрении в Госдуме.

Как ранее писал NEWS.ru, меры по выявлению и пресечению оборота незаконной продукции в форме леденцов и жвачки с никотином усилены Роспотребнадзором. В ведомстве рассказали, что по правилам Таможенного союза такие товары должны иметь специальные сопроводительные документы о безопасности.