Совет Федерации предложил приостановить продажу сосательной и жевательной никотиносодержащей продукции (снюса). Это связано с тем, что на территории России с начала ноября было зарегистрировано семь случаев отравления подростков данным продуктом, в том числе с летальным исходом.
Обращение к правительству РФ было рассмотрено на заседании Совфеда 23 декабря, сообщает «Газета.Ru».
Я думаю, что Роспотребнадзор нас услышит и своим решением издаст соответствующие приказы для того, чтобы запретить продажу детям такого рода продукции, — заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Также она отметила, что палата намерена обратиться лично к премьер-министру России Дмитрию Медведеву.
Глава социального комитета СФ Валерий Рязанский добавил, что ведомство будет добиваться приостановки продажи снюса ещё до внесения поправок в законодательство, которые находятся на рассмотрении в Госдуме.
Как ранее писал NEWS.ru, меры по выявлению и пресечению оборота незаконной продукции в форме леденцов и жвачки с никотином усилены Роспотребнадзором. В ведомстве рассказали, что по правилам Таможенного союза такие товары должны иметь специальные сопроводительные документы о безопасности.
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