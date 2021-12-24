Совфед поддержал закон об отмене техосмотра для личных авто и мотоциклов

Новый закон об отмене обязательного регулярного технического осмотра автотранспорта, который используется в личных целях, был одобрен Советом Федерации на заседании, которое прошло 24 декабря, сообщила пресс-служба ведомства. При этом для такси и другого транспорта, используемого для перевозки пассажиров, а также нескольких иных категорий техосмотр останется обязательным.
Согласно новому закону, личный автотранспорт более
Отныне владельцев личного транспорта нельзя будет оштрафовать за отсутствие диагностической карты.
Однако техосмотр останется обязательной процедурой для такси и иного транспорта, который используется для перевозки пассажиров, а также для личного автотранспорта, который приспособлен к выполнению перевозок в служебных целях. Процедура сохранится также и для автомобилей и мотоциклов старше четырёх лет при их продаже и регистрации.
Новый закон коснётся владельцев примерно 50 млн транспортных средств.
Ранее законопроект был принят депутатами Госдумы в третьем чтении. Как рассказал один из авторов законопроекта, руководитель комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичёв, к депутатам неоднократно обращались собственники автомобилей, жаловавшиеся на очереди на процедуру ТО.