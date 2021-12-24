Совфед поддержал закон об отмене техосмотра для личных авто и мотоциклов

Новый закон об отмене обязательного регулярного технического осмотра автотранспорта, который используется в личных целях, был одобрен Советом Федерации на заседании, которое прошло 24 декабря, сообщила пресс-служба ведомства. При этом для такси и другого транспорта, используемого для перевозки пассажиров, а также нескольких иных категорий техосмотр останется обязательным.

Согласно новому закону, личный автотранспорт более не подлежит техосмотру. Исключение составляют только случаи, предусмотренные законодательством РФ, актами Евразийского экономического союза, а также в случае внесения изменений в его конструкцию, а также очевидная технеисправность транспорта, которая может нести угрозу безопасности дорожного движения. Также под исключение попали случаи, когда у водителя имеется диагностическая карта, но сотрудники ГИБДД направляют транспорт на техосмотр.

Отныне владельцев личного транспорта нельзя будет оштрафовать за отсутствие диагностической карты.

Однако техосмотр останется обязательной процедурой для такси и иного транспорта, который используется для перевозки пассажиров, а также для личного автотранспорта, который приспособлен к выполнению перевозок в служебных целях. Процедура сохранится также и для автомобилей и мотоциклов старше четырёх лет при их продаже и регистрации.

Новый закон коснётся владельцев примерно 50 млн транспортных средств.

Ранее законопроект был принят депутатами Госдумы в третьем чтении. Как рассказал один из авторов законопроекта, руководитель комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичёв, к депутатам неоднократно обращались собственники автомобилей, жаловавшиеся на очереди на процедуру ТО.