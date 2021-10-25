Госдума может рассмотреть законопроект об отмене техосмотра в ноябре

Законопроект «О внесении изменений в закон «О техническом осмотре транспортных средств и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» депутаты Госдумы могут рассмотреть в первом чтении после завершения нерабочих дней в стране в связи с распространением коронавируса. Данную информацию подтвердили в комитете ГД РФ по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, пишут «Известия».

Предполагается отменить обязательный для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам, технический осмотр. Если новые нормы будут приняты, техосмотр будет иметь место только при постановке автомобиля на учёт, смене владельца и изменении конструкции, а также при замене основных агрегатов транспортного средства старше четырёх лет.

Для коммерческого транспорта технический осмотр останется обязательным.

По словам одного из авторов законопроекта — руководителя комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгения Москвичёва, к депутатам неоднократно обращались собственники автомобилей, жаловавшиеся на очереди на процедуру ТО.

Плюс с момента введения процедуры в России прошло много времени. Сегодня выпускаются автомобили совершенного другого уровня, они имеют пятилетнюю и семилетнюю гарантии эксплуатации. Кроме того, мы видим, как граждане сами обслуживают свои автомобили и следят за их состоянием. Безусловно, комитет данную инициативу поддержит, — сказал депутат.

По словам Москвичёва, на ближайшем заседании комитета законопроект рассмотрят и дадут ему положительное заключение.