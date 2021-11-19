Совфед одобрил закон об электронном трудовом договоре

Совет Федерации на заседании 19 ноября одобрил поправки в Трудовой кодекс, которые позволяют заключать трудовой договор между работодателем и соискателем удалённо при помощи электронной подписи, передаёт РИА Новости. Ранее проект в третьем и окончательном чтении приняла Госдума. По мнению авторов, это позволит оптимизировать взаимодействие между работодателями и сотрудниками, а также ускорить процесс трудоустройства.

Закон включает в Трудовой кодекс новую статью 22.1 «Электронный оборот в сфере трудовых отношений». Она описывает возможности и инструменты для использования электронных кадровых документов без бумажного дубликата. Поправки подразумевают, что для заключения трудового договора достаточно усиленной квалифицированной электронной подписи. Документооборот может осуществляться на платформе «Работа в России» и через портал госуслуг, а также в информационной системе работодателя.

Законодатели отмечают, что введение электронного документооборота между работником и работодателем облегчит процесс получения ряда услуг, где требуется предоставление данных, а также повысит оперативность оформления трудовых отношений. Соискатели смогут получать работу в любом регионе России и подписывать необходимые документы без посещения отдела кадров.

При этом перед введением электронного документооборота работодатель обязан сообщить об этом сотрудникам. Если не менее 50% выскажутся за его использование, механизм может быть распространён на весь коллектив.