Совфед одобрил закон об электронном трудовом договоре

Совет Федерации на заседании 19 ноября одобрил поправки в Трудовой кодекс, которые позволяют заключать трудовой договор между работодателем и соискателем удалённо при помощи электронной подписи, передаёт РИА Новости. Ранее проект в третьем и окончательном чтении приняла Госдума. По мнению авторов, это позволит оптимизировать взаимодействие между работодателями и сотрудниками, а также ускорить процесс трудоустройства.
Закон
Законодатели отмечают, что введение электронного документооборота между работником и работодателем облегчит процесс получения ряда услуг, где требуется предоставление данных, а также повысит оперативность оформления трудовых отношений. Соискатели смогут получать работу в любом регионе России и подписывать необходимые документы без посещения отдела кадров.
При этом перед введением электронного документооборота работодатель обязан сообщить об этом сотрудникам. Если не менее 50% выскажутся за его использование, механизм может быть распространён на весь коллектив.