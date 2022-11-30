Совфед одобрил бюджет России до 2025 года Совфед одобрил бюджет России до 2025 года с постепенным снижением дефицита до 0,7% ВВП

Фото: Совет Федерации

Совфед одобрил закон о федеральном бюджете РФ на 2023-й и плановый период 2024–2025 годов, передает РИА Новости. В госбюджете предусмотрено постепенное снижение дефицита с 2% до 0,7% ВВП. Агентство уточняет, что доходы бюджета на 2023 год составят 26,13 трлн рублей (17,4% ВВП), а расходы — 29,056 трлн рублей (19,4% ВВП).

В 2024-м в бюджет поступит 27,24 трлн рублей, а в 2025 году — 27,98 трлн. Расходы за 2024 и 2025 годы составят 29,43 трлн и 29,24 трлн рублей соответственно.

С 2023 по 2025 год российский бюджет будет дефицитным. В 2023-м дефицит составит 2% ВВП, в следующем году — 1,4% ВВП, в 2025-м — 0,7% ВВП. Основным ресурсом покрытия дефицита станут государственные заимствования. В этой связи за трехлетний период ожидается увеличение объема госдолга РФ. По итогам 2023-го он составит около 25,369 трлн рублей, 2024 года — 27,679 трлн, 2025-го — 29,94 трлн рублей.

Ранее Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2023–2025 годы. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин назвал данный бюджетный план самым сложным за последние годы из-за санкций Запада. По его словам, при подготовке бюджета депутатам было необходимо предусмотреть его «гибкость и надежность».