Госдума утвердила федеральный бюджет на 2023–2025 годы

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Госдума в третьем чтении приняла закон о федеральном бюджете на 2023–2025 годы, сообщается в Telegram-канале нижней палаты парламента. Спикер ГД Вячеслав Володин назвал данный бюджетный план самым сложным за последние годы из-за санкций Запада. По словам председателя Госдумы, при подготовке бюджета депутатам было необходимо предусмотреть его «гибкость и надежность».

Удалось гарантировать исполнение всех социальных обязательств перед гражданами — более трети бюджета в 2023 году будет направлено на социальные расходы, а в консолидированном бюджете на 2023 год социальные расходы составят более половины, — цитирует Володина думский Telegram-канал.

Как указал Володин, при расчете федерального бюджета была обеспечена поддержка военных, участвующих в СВО на Украине, и их семей. Кроме того, депутаты предусмотрели выделение допсредств на развитие региональной инфраструктуры, а также ключевых экономических отраслей.

Обеспечена поддержка военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и их семей. Найдены дополнительные средства на развитие села, региональной дорожной и транспортной инфраструктуры, ключевых отраслей экономики, — заключил Володин.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об особенностях использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в бюджетном процессе и обновленном бюджетном правиле. Согласно опубликованному на портале правовой информации документу, в 2023–2024 годах приостанавливается действие нормы Бюджетного кодекса, которая предусматривает использование средств ФНБ на покрытие дефицита федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда РФ только в пределах недополученных нефтегазовых доходов.