https://static.news.ru/photo/2e2f7680-70e5-11ea-aef6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совфед проведёт 31 марта 2020 года заседание, посвящённое законам по инициативам, предложенным главой РФ Владимиром Путиным во время обращения к соотечественникам. Меры связаны с пандемией коронавируса нового типа (COVID-19), рассказал глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Он добавил, что изначально мероприятие было запланировано на 2 апреля 2020-го, пишет ТАСС. Президент Владимир Путин выступил с экстренным обращением к нации 25 марта. Он предложил уравнять размер больничных и МРОТ, снизить размер страховых отчислений работодателей с 30% до 15% и предложил другие меры. Глава государства сделал общероссийскими выходными все будние дни до 5 апреля и призвал не выходить в людные места.

Число случаев заражения коронавирусом нового типа (COVID-19) по всему миру превысило 600 тысяч (+13 887 за последние сутки). Умерли более 27 тысяч человек (+691 жертва). Выздоровели свыше 135 тысяч (+4100 пациентов).

Медики 28 марта 2020 года выявили в России 228 новых случаев коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Инциденты зафиксированы в 26 регионах. В РФ зарегистрировано 1264 случая COVID-19 в 62 субъектах. 49 пациентов выздоровели. Умерли пять граждан, писал NEWS.ru.