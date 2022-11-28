В «Золотой маске» проверят эксперта, покрасившегося в цвета флага Украины SHOT: совет «Золотой маски» проверит своего эксперта Макарову из-за постов в поддержку Украины

Фото: Соцсети

Ая Макарова

Совет театральной премии «Золотая маска» проверит одного из своих экспертов — оперного критика и специалиста по режиссерскому оперному театру Аю Макарову, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, Макарова недавно перекрасила волосы в цвета украинского флага — желтый и синий, а в социальных сетях активно высказывается в поддержку Украины.

Как пишет SHOT, в ближайшее время представители совета «Золотой маски» могут сделать по поводу эксперта заявление.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что песню рэпера Oxxxymiron «Ойда» нужно признать экстремистской. Она отметила, что соответствующее обращение будет направлено в Генеральную прокуратуру. По словам Мизулиной, в композиции содержатся призывы отделить Санкт-Петербург от России, что представляет собой «деятельность по расколу» страны.

До этого Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистской песню рэпера Oxxxymiron «Последний звонок». Его признали виновным в пропаганде насилия и массового убийства.