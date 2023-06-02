Соведущий Малышевой объяснил, как работает аллерговакцина Аллерголог Продеус: аллерговакцина заставляет организм человека привыкать к аллергену

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Лечение аллергии с помощью аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ) работает по такому принципу, что организм человека приучают к раздражителю и постепенно снижают выраженность реакции, объяснил в подкасте NEWS.ru соведущий Елены Малышевой в шоу «Жить здорово», иммунолог Андрей Продеус. Он подчеркнул, что лечиться аллергику с помощью АСИТ нужно несколько лет и не всегда организм успешно реагирует на эту терапию.

Определенные аллергены вводятся в организм на регулярных основах, в результате чего вырабатывается толерантность, чтобы потом при встрече с массивной дозой этого аллергена организм не реагировал избыточно на чужака. АСИТ — длительное лечение, потому что иммунитет, когда он так выраженно реагирует, не всегда хочет договариваться с врачом, — сообщил Продеус.

Аллерголог отметил, что принимать аллерговакцину следует не менее трех лет, но 70% людей уже после первого года имеют ощутимый эффект: снижается агрессивность симптомов и нужно меньше медикаментов, чтобы купировать проявления болезни. Но этот показатель также зависит от погодных обстоятельств в период цветения.

Продеус пояснил, что лечение аллергии строится на предупреждении обострений.

В лечении аллергии есть одна хитрость, которую люди не все сразу понимают. Смысл лечения аллергии в том, что ты лечишься для того, чтобы у тебя не было обострения. То есть тебе надо принимать таблетки, капать капли, когда ты здоров. А получается очень интересная штука: если ты этого не делаешь, то у тебя будет обострение, — подчеркнул врач.

Ранее Продеус объяснил, что истинная аллергия отличается от ложной тем, что дает реакцию вне зависимости от того, какое количество аллергена попало в организм. Ложные аллергические реакции зависят от дозы вещества, попавшего в организм человека.