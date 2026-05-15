Соус из клубники к рыбе? Да! Свежий, пряный, с ноткой имбиря и перца — попробуйте, пока сезон

Сначала не веришь, а пробуешь — понимаешь: гениально. Клубника дает сладость, имбирь — остроту, тимьян — травяную ноту, оливковое масло — гладкость. Соль и перец балансируют. Никакой кислоты, как от лимона. Никакой тяжести, как от сливочного соуса.

Что понадобится

150 г свежей клубники, 2 см корня имбиря, 2 веточки свежего тимьяна, 2 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. сахара, 0,5 ч. л. соли, свежемолотый черный перец по вкусу.

Как я готовлю

Клубнику мою, обсушиваю, удаляю чашелистики. Крупные ягоды режу пополам, отправляю в блендер. Имбирь очищаю, натираю на мелкой терке с соком, добавляю к клубнике. Тимьян снимаю с веточек, тоже в блендер. Пробиваю до однородного пюре.

Добавляю сахар, соль, перец. Вливаю оливковое масло, перемешиваю венчиком или ложкой. Соус не нагреваю. Подаю охлажденным к рыбе: лососю, сибасу, палтусу, дорадо.

