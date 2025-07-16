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16 июля 2025 в 12:23

Соус цахтон, который заставит хлеб исчезнуть со стола: рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Густой и ароматный осетинский соус цахтон способен превратить даже самый обычный хлеб или кусок мяса в нечто особенное. Его готовят на основе жирной сметаны с грецкими орехами, зеленью, хмели‑сунели и чесноком. У него насыщенный вкус, легкая пикантность и универсальность: подойдет как намазка на хлеб, заправка для салатов и даже как маринад для мяса.

Приготовить этот соус можно за считаные минуты, а результат точно удивит всех за столом.

Что понадобится

  • Сметана 30% — 200 г
  • Грецкие орехи — 50 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Хмели‑сунели — 0,5 ч. л.
  • Петрушка — 3 веточки
  • Укроп — 3 веточки
  • Соль — по вкусу
  • Черный перец — по вкусу
  • Молотый перец чили — по вкусу

Как готовить

  1. Измельчите грецкие орехи в блендере до мелкой крошки.
  2. Петрушку и укроп порубите как можно мельче ножом.
  3. Чеснок пропустите через пресс.
  4. В миске соедините сметану, орехи, зелень, чеснок, хмели‑сунели, соль, черный и красный перец.
  5. Перемешайте до однородной густой массы.
  6. Уберите соус в холодильник минимум на 30 минут, чтобы он настоялся.

Готово! Подавайте цахтон к мясу, хлебу, овощам или используйте как оригинальный маринад. Попробовав однажды, вы будете возвращаться к этому рецепту снова и снова.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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