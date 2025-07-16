Соус цахтон, который заставит хлеб исчезнуть со стола: рецепт

Густой и ароматный осетинский соус цахтон способен превратить даже самый обычный хлеб или кусок мяса в нечто особенное. Его готовят на основе жирной сметаны с грецкими орехами, зеленью, хмели‑сунели и чесноком. У него насыщенный вкус, легкая пикантность и универсальность: подойдет как намазка на хлеб, заправка для салатов и даже как маринад для мяса.

Приготовить этот соус можно за считаные минуты, а результат точно удивит всех за столом.

Что понадобится

Сметана 30% — 200 г

Грецкие орехи — 50 г

Чеснок — 2 зубчика

Хмели‑сунели — 0,5 ч. л.

Петрушка — 3 веточки

Укроп — 3 веточки

Соль — по вкусу

Черный перец — по вкусу

Молотый перец чили — по вкусу

Как готовить

Измельчите грецкие орехи в блендере до мелкой крошки. Петрушку и укроп порубите как можно мельче ножом. Чеснок пропустите через пресс. В миске соедините сметану, орехи, зелень, чеснок, хмели‑сунели, соль, черный и красный перец. Перемешайте до однородной густой массы. Уберите соус в холодильник минимум на 30 минут, чтобы он настоялся.

Готово! Подавайте цахтон к мясу, хлебу, овощам или используйте как оригинальный маринад. Попробовав однажды, вы будете возвращаться к этому рецепту снова и снова.

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