Соус цахтон, который заставит хлеб исчезнуть со стола: рецепт

Густой и ароматный осетинский соус цахтон способен превратить даже самый обычный хлеб или кусок мяса в нечто особенное. Его готовят на основе жирной сметаны с грецкими орехами, зеленью, хмели‑сунели и чесноком. У него насыщенный вкус, легкая пикантность и универсальность: подойдет как намазка на хлеб, заправка для салатов и даже как маринад для мяса.
Приготовить этот соус можно за считаные минуты, а результат точно удивит всех за столом.
Что понадобится
- Сметана 30% — 200 г
- Грецкие орехи — 50 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Хмели‑сунели — 0,5 ч. л.
- Петрушка — 3 веточки
- Укроп — 3 веточки
- Соль — по вкусу
- Черный перец — по вкусу
- Молотый перец чили — по вкусу
Как готовить
- Измельчите грецкие орехи в блендере до мелкой крошки.
- Петрушку и укроп порубите как можно мельче ножом.
- Чеснок пропустите через пресс.
- В миске соедините сметану, орехи, зелень, чеснок, хмели‑сунели, соль, черный и красный перец.
- Перемешайте до однородной густой массы.
- Уберите соус в холодильник минимум на 30 минут, чтобы он настоялся.
Готово! Подавайте цахтон к мясу, хлебу, овощам или используйте как оригинальный маринад. Попробовав однажды, вы будете возвращаться к этому рецепту снова и снова.
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