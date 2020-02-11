https://static.news.ru/photo/269968d4-514d-11ea-9b2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники МВД и Росгвардии, которые превышали свои полномочия во время работы на митингах в Москве летом 2019 года, были наказаны. Об этом 17 февраля в разговоре с журналистами заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

По его словам, руководители силовых ведомств провели со своими сотрудниками необходимую работу. Бондарев отметил, что не все действия росгвардейцев и полицейских во время митингов были совершены в рамках прекращения беспорядков. Также правоохранители позволяли себе превышать свои полномочия.

С ними проведена огромная работа: если их действия не подпадали под нарушение прав и свобод граждан, то ограничивались устным наказанием, если подпадали — были возбуждены уголовные дела, — цитирует ТАСС главу комитета Совфеда по обороне и безопасности.

Как подчеркнул сенатор, превышавшие полномочия силовики понесли наказания дисциплинарного порядка. Некоторые из них были уволены. В целом, отметил Бондарев, действия МВД и Росгвардии во время митингов были «адекватны проводимым мероприятиям и возникавшим угрозам».

Летние протесты в столице были связаны с недопуском к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов. В их поддержку на улицы выходили десятки тысяч человек. После несогласованных акций 27 июля и 3 августа полиция начала возбуждать уголовные дела против их участников. Им вменяют участие в массовых беспорядках и применение насилия по отношению к представителю власти. Некоторым уже назначили реальные сроки заключения.

Ранее NEWS.ru писал, что участник акции 27 июля Алексей Миняйло отсудил 150 тысяч рублей у Минфина.

Тверской суд Москвы удовлетворил иск активиста за необоснованное уголовное преследование и содержание под стражей.