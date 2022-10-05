Сотрудники Тинькофф Банка подали коллективный иск к руководству Более 20 работников Тинькофф Банка потребовали через суд оформить их по трудовым договорам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работа офиса Тинькофф Банка

В Савёловский суд Москвы подан иск 22 сотрудников Тинькофф Банка к руководству кредитной организации. Истцы требуют от работодателя оформить по трудовым договорам, а не по документам гражданско-правового характера. Из-за текущего формата трудовых отношений, полагают сотрудники банка, персонал начал сталкиваться с недоплатами. В пресс-службе кредитной организации признали, что весной у компании возникли сложности и на снижение выплат пошли, чтобы не идти на сокращения.

Накануне юрист Евгений Карякин подал коллективный иск 22 сотрудников Тинькофф Банка из семи субъектов. Как сообщили сами истцы в своём Telegram-канале, они требуют от руководства признать гражданско-правовые договоры трудовыми, что позволит защитить их от нарушений трудовых прав.

С марта 2022 года представителям банка — это работники, которые встречаются с клиентами для передачи им банковских карт, сим-карт и презентации других продуктов Тинькоффа — стали внезапно платить на 40% меньше. Почему? Мы не знаем точный ответ на этот вопрос. Наши непосредственные руководители говорят, что «произошла чудовищная ошибка». Полгода нас просят «потерпеть», обещая «доначислить» несправедливо удержанное в следующем месяце. В апреле (когда мы получили резко сократившуюся зарплату за март) нам обещали, что деньги придут в мае. Но в мае мы снова получили чуть больше половины зарплаты, а доначисления за март оказались издевательскими крошками. То же самое было и в июне, в июле, августе, — рассказывают сотрудники.

В сентябре они создали инициативную группу и начали работу по подготовку к иску. В течение суток после начала кампании в чаты московских и петербургских сотрудников банка, где обсуждали невыплаты зарплат, пришёл топ-менеджер банка, руководитель отдела развития регионов Сергей Герасимов и предложил решить проблемы в индивидуальном порядке — «в личке». Но работники возразили, что таким образом они уже якобы полгода безрезультатно пытаются решить проблемы.

По словам истцов, вернуть недоплаты за прошлые месяцы будет проще, если суд признает, что работодатель использовал «лазейки в гражданском праве» и имел возможности «лишить» персонал оплачиваемых в полном размере отпусков, больничных и декрета, вводить «сотни штрафов», «не платить за амортизацию автомобилей представителей», «манипулировать графиками и количеством встреч», перегружая сотрудников. Также истцы надеются, что суд признает их правоту и исправит ситуацию, при которой руководство якобы могло «выдумывать „технические проблемы“ с расчётом зарплат, потому что представителю легче смириться или уволиться, чем судиться» и «расторгать [контракты с сотрудниками] одним днём, не учитывая, что завтра работнику не на что будет купить еды».

По словам истцов, если суд встанет на их сторону, они получат трудовой договор с этими гарантиями, а также все накопленные с момента трудоустройства отпускные и возможность оспорить предыдущие штрафы.

Как отмечает лидер недовольных работников Александр Хасанов, истцы «столкнулись с беспрецедентным давлением банка на всех работников, кто был „уличён“ в связях с инициативной группой». С такими сотрудниками расторгали контракты «одним днём за пару сообщений» в рабочих чатах о планах подать иск. Хасанов отметил, что часть работников решила отказаться от разбирательства из опасений увольнения.

В итоге, как заявил участник инициативной группы из Москвы Станислав Куликов, первоначально подать иск планировал 71 человек, но из них до суда дошли меньше трети сотрудников.

В современной российской практике существует достаточно приличное количество дел по признанию гражданских правоотношений трудовыми, [судебная] практика сформирована. Доказательная база в отношении наших коллективных истцов носит очень объёмный характер. И переписка, и документы внутреннего распорядка, и тот факт, что на аналогичных должностях работают люди по трудовым договорам... В общем и целом, я считаю, у нас приличный шанс, — заявил юрист Евгений Карякин.

По его мнению, происходящее с представителями Тинькофф Банка связано со сменой собственников и «оптимизацией за счёт людей».

В пресс-службе Тинькофф Банка ранее заявили, что с марта по май 2022 года «нагрузка и сложность встреч для представителей снизилась — это связано с объективными причинами и кризисными явлениями в экономике, в результате которых финансовые организации снизили объемы кредитования населения». При этом представители кредитной организации уверяют, что руководство не проводило сокращений персонала и давало возможность каждому сотруднику продолжить зарабатывать, «пусть и меньшие суммы из-за снизившейся по объективным причинам нагрузки».

Доход представителей банка, как уверяют в его пресс-службе, весной 2022 года снизился на 20%, и чтобы поддержать его на уровне, который был до марта, пришлось бы сократить примерно пятую часть специалистов.

Также в пресс-службе говорят, что ранее «были технические проблемы с выплатами, но сейчас задолженностей перед сотрудниками нет».

В апреле Тинькофф Банк решил провести ребрендинг. Таким образом финансовая организация решила «разорвать связь» с именем бизнесмена Олега Тинькова, основавшего банк в 2006 году, а весной 2022 года выступившего против действий российского государства на территории Украины. В начале мая он эмигрировал из страны, добавив, что право на бренды Tinkoff и La Datcha принадлежат его семье. Также он поблагодарил миллиардера Владимира Потанина, который выкупил у него 35% акций TCS Group Holding (материнская компания Тинькофф Банка).

Однако в интервью The New York Times Тиньков назвал эту сделку «отчаянной распродажей со скидкой», отметив, что чувствовал себя словно в заложниках, когда пришлось «соглашаться на то, что тебе предлагают». Основатель Тинькофф Банка заявлял, что расстался с активом «за копейки», оценив сумму в 3% от справедливой стоимости.