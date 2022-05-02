«Будто взяли в заложники»: Тиньков о продаже доли в банке «за копейки» Тиньков заявил, что его заставили продать долю в банке «за копейки»

Олег Тиньков / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский бизнесмен Олег Тиньков в беседе с The New York Times заявил, что после скандального высказывания в социальных сетях с осуждением военной операции на Украине его заставили продать долю в Тинькофф Банке под давлением. Он назвал эту сделку «отчаянной распродажей со скидкой». Тиньков отметил, что у него не было возможности обсудить цену и договориться, в итоге 35% акций TCS Group Holding выкупила группа «Интеррос» Владимира Потанина.

Я не мог обсудить цену. Меня будто взяли в заложники — бери только то, что тебе предлагают. Я не мог договориться, — заявил бизнесмен.

По словам Тинькова, после критики спецоперации в Instagram (деятельность соцсети в России запрещена) с его стороны администрация президента России связалась с руководителем Тинькофф Банка и пригрозила национализировать его в случае, если финансовая организация не разорвёт все связи со своим основателем. Бизнесмен признался, что ему пришлось нанять телохранителей, так как якобы друзья со связями в спецслужбах посоветовали быть осторожнее и опасаться за свою жизнь.

Тинькофф Банк, в свою очередь, отрицает версию бизнесмена, подчёркивая, что «никаких угроз руководству не поступало».

Олег много лет не был в Москве, не участвовал в жизни компании и никакими делами не занимался, — заверили в банке.

19 апреля Тиньков в социальных сетях выступил резко против спецоперации российских военных на Украине, что вызвало широкий общественный резонанс, критику со стороны высокопоставленных чиновников, которые призвали убрать любое упоминание о бизнесмене из госпроектов, а Тинькофф Банк, который носит имя бизнесмена со дня его основания в 2006 году, принял решение провести ребрендинг, чтобы «разорвать связь» с Тиньковым.

Позже стало известно о том, что Тиньков проводит переговоры с возможными покупателями о продаже оформленной на семейный траст 35-процентной доли в TCS Group, куда входит Тинькофф Банк и «Тинькофф Страхование». Некоторые источники утверждали, что бизнесмен пытался избавиться от российских активов ещё задолго до начала военной операции на Украине.

28 апреля в «Интеррос» заявили, что выкупают у семьи Тинькова 35% группы «Тинькофф». Сумма сделки при этом не разглашалась, а сам бизнесмен пояснил, что пришло время выйти на пенсию и заниматься здоровьем.

По приблизительной оценке, доля в 35% может стоить чуть больше $2 млрд. Она формируется из акционерного капитала компании (он состоит из 199,3 тыс. бумаг — расписки, торгуемые на бирже, приравниваются к ним один к одному).