Олег Тиньков навсегда попрощался с Россией

Олег Тиньков / Фото Екатерина Лызлова/РИА Новости

Бизнесмен Олег Тиньков сообщил о том, что он «навсегда» покидает Россию, об этом предприниматель написал на своей странице в Instagram (деятельность соцсети в России запрещена). Он также отметил, что продал все свои бизнес-активы в стране, в том числе и «Тинькофф-банк».

Прощай «Тинькофф банк », прощай Россия. У меня не осталось ничего в России. Я был один из немногих, кто сумел построить в стране 4 разных бизнеса с нуля! В пике, мое состояние Forbes оценивал $9,4млрд. И я гордился, но не суммой, а тем, что и в России можно построить честный, свободный и американский тип бизнеса, — написал Тиньков.

19 апреля Тиньков в социальных сетях выступил резко против спецоперации российских военных на Украине, что вызвало широкий общественный резонанс, критику со стороны высокопоставленных чиновников, которые призвали убрать любое упоминание о бизнесмене из госпроектов, а «Тинькофф-банк», который носит имя бизнесмена со дня его основания в 2006 году, принял решение провести ребрендинг, чтобы «разорвать связь» с Тиньковым.

Позже стало известно о том, что Тиньков проводит переговоры с возможными покупателями о продаже оформленной на семейный траст 35-процентной доли в TCS Group, куда входит Тинькофф Банк и «Тинькофф Страхование». Некоторые источники утверждали, что бизнесмен пытался избавиться от российских активов ещё задолго до начала военной операции на Украине.

28 апреля в «Интеррос» заявили, что выкупают у семьи Тинькова 35% группы «Тинькофф». Сумма сделки при этом не разглашалась, а сам бизнесмен пояснил, что пришло время выйти на пенсию и заниматься здоровьем.