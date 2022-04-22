Тиньков не отказался от плана продать долю в TCS Group

Российский бизнесмен Олег Тиньков проводит переговоры с возможными покупателями о продаже оформленной на семейный траст 35-процентной доли в TCS Group, куда входит Тинькофф Банк, «Тинькофф Страхование», рассказали РБК два источника. Он хочет избавиться от российских активов.

Тиньков действительно сейчас ведёт переговоры о продаже своей доли в TCS Group. Он хочет полностью выйти из российских активов, — сообщил один из них.

Ещё один собеседник также подтвердил, что Тиньков хочет продать долю в TCS и уже вёл переговоры с её потенциальными покупателями. При этом, по его словам, процесс начался ещё до начала военной спецоперации на Украине и введения антироссийских санкций.

По приблизительной оценке, доля в 35% может стоить чуть больше $2 млрд. Она формируется из акционерного капитала компании (он состоит из 199,3 тыс. бумаг — расписки, торгуемые на бирже, приравниваются к ним один к одному). Торги акциями траста на лондонской бирже заморожены на отметке $3,19, однако в Москве их торгуют по 2270 руб. Соответственно, стоимость компании можно оценить в 452,4 млрд рублей, это почти $6 млрд.

Ранее Тинькофф Банк принял решение провести в 2022 году ребрендинг. Отмечается, что Тинькофф «уже давно перерос» первоначальный смысл «именного» бренда.