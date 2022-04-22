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Общество

В Госдуме призвали убрать любое упоминание Олега Тинькова из госпроектов

17:40, 23 апреля 2022
В Госдуме призвали убрать любое упоминание Олега Тинькова из госпроектов Олег Тиньков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал убрать любое упоминание российского бизнесмена Олега Тинькова. Он предложил начать с переименования Премьер-лиги России по футболу, передаёт издание URA.RU.

Хамзаев предложил убрать слово «Тинькофф» из названия Тинькофф Российская премьер-лига, несмотря на то что банк является титульным спонсором. Кредиторы уже успели пообещать провести ребрендинг.

Ранее основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков в Instagram (деятельность соцсети в России запрещена) выступил против спецоперации российских военных на Украине. Он считает, что население России не поддерживает действия Кремля, и подверг сомнению боеспособность армии.

Банк отреагировал на скандальное заявление. В организации заявили, что бизнесмен уже «много лет не является лицом, принимающим решения», и пообещали провести ребрендинг.

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