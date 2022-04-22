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Бизнес

Тинькофф Банк принял решение сменить бренд

20:32, 22 апреля 2022
Тинькофф Банк принял решение сменить бренд Логотип банка Тинькофф Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Тинькофф Банк принял решение провести в 2022 году ребрендинг, говорится в сообщении компании. Отмечается, что Тинькофф «уже давно перерос» первоначальный смысл «именного» бренда.

Мы делаем новый шаг и двигаемся дальше: ради счастья 20 миллионов своих клиентов мы принимаем решение оставить бренд Тинькофф для истории. Мы желаем Олегу Тинькову удачи и скорейшего выздоровления, — говорится в заявлении компании.

Ранее бизнесмен, основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков в своём Instagram (деятельность соцсети в России запрещена) выступил против спецоперации (СВО) российских военных на Украине. Он считает, что население России не поддерживает СВО, а также подверг сомнению боеспособность российской армии.

Банк отреагировал на скандальное заявление Олега Тинькова по ситуации на Украине. В организации заявили, что бизнесмен уже «много лет не является лицом, принимающим решения» в компаниях группы Тинькофф.

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