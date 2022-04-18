Тиньков обругал российскую армию и поддерживающих спецоперацию на Украине

Бизнесмен, основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков в своём Instagram (деятельность соцсети в России запрещена) выступил против спецоперации (СВО) российских военных на Украине. Он считает, что население России не поддерживает СВО, а также подверг сомнению боеспособность российской армии.

Кремлёвские чиновники в шоке, что не только они, но и их дети теперь летом не поедут на Средиземное море. Бизнесмены пытаются спасать остатки имущества... — написал Тиньков.

Также он подверг сомнению боеспособность российской армии и заявил, что она — *****.

Бизнесмен полагает, что жители России не поддерживают спецоперацию на Украине. По его словам, 90% выступают против СВО и лишь 10% согласны с проведением. Эти 10% он назвал дебилами.

Ранее Тиньков уже высказывался против СВО 28 февраля. По его словам, государства должны тратить деньги на лечение людей.

Ранее совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман, комментируя спецоперацию России на Украине, назвал происходящее трагедией для двух народов. Миллиардер выразил надежду на прекращение конфликта, подчеркнув, что не делает политических заявлений, но ответственен за тысячи сотрудников в России и на Украине.

До этого российские писатели, режиссёры, драматурги, актёры и журналисты потребовали прекратить военные действия на Украине. Под обращением подписались писатели Бориc Акунин, Дмитрий Быков, Михаил Зыгарь, Дмитрий Глуховский и Владимир Cорокин, режиссёры Владимир Мирзоев, Андрей и Илья Хржaновские, драматург Иван Вырыпаев, актриса Чулпан Хаматова, издатель Ирина Прoхорова, журналисты Леонид Пaрфёнов и Дмитрий Муратов.